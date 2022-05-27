سعد البازعي – مفكر سعودي "الجزء الأول"
برنامج "روافد" يقدم هذا الأسبوع الجزء الأول من سلسلة مع المفكر السعودي الدكتور سعد البازعي الذي ذكّر بالأسئلة الكبرى المطروحة في الثقافة العربية، مثل: ما هي علاقة الذات بالآخر وما هو موقعنا في العالم... سعد البازعي نوّه بالنقلة النوعية في السعودية التي عزّزت حقوق المرأة وأتاحت للإناث حرية الحركة والعمل والتعبير عن آرائهن والتحرر من المجتمع الذكوري والقيود الاجتماعية. سعد البازعي هو أستاذ محاضر لمادة الأدب الإنكليزي المقارن في جامعة الملك سعود بالرياض وكان عضوا في مجلس الشورى، وشغل مناصب صحافية وثقافية عدة ومنها: رئاسة تحرير صحيفة "رياض دايلي" ورئاسة تحرير الطبعة الثانية من الموسوعة العربية العالمية، عضوية المجلس العلمي لجامعة الملك سعود، رئاسة النادي الأدبي في الرياض، وعضوية مجلس الصندوق الدولي لدعم الثقافة باليونيسكو.
الروائية الإماراتية ريم الكمالي – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من "روافد" مع الروائية ريم الكمالي تشرح الكاتبة الإماراتية طريقة اختيارها للمواضيع وتشدد على أنها كاتبة حرة متفلتة من أي ضوابط دينية أو مذهبية. ريم مهتمة بالبحث والكتابة عن حضارة ساحل الخليج، بعكس كثيرين من الكتاب الخليجين الذين كتبوا عن حضارة الأندلس أو اليونان. وإن خرجت أحيانا من الإطار الخليجي، تجد ريم الكمالي نفسها منجذبة إلى الحضارة السومرية والأكادية التي مرت من جنوب العراق وحتى ولاية صور في سلطنة عمان. نشأت الكمالي وترعرعت في قرية خصب قرب الحدود مع سلطنة عمان. عشقت قراءة التاريخ والشعر والروايات، وانتقلت إلى دبي في ثمانينات القرن الفائت بحكم عمل والدها. أكملت دراستها في دار الحي، لتنتقل بعدها إلى لبنان من أجل تحصيلها الجامعي وتخصصت في التاريخ. لها مؤلفات عدة منها: رواية "سلطنة هرمز" التي نالت عليها جائزة سلطان العويس للإبداع وجائزة الشارقة و"تمثال دلما" و "يوميات روز".
الروائية الإماراتية ريم الكمالي – الجزء الأول
حلقة روافد لهذا الأسبوع هي الجزء الأول مع الروائية الإماراتية ريم الكمالي. نشأت الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي وترعرعت في قرية صغيرة نائمة بين الجبال تسمى خصب قرب الجود مع سلطنة عمان. وهي من مواليد 19 أغسطس 1974.
عشقت قراءة التاريخ والشعر والروايات التاريخية، وانتقلت إلى دبي في ثمانينات القرن الفائت بحكم عمل والدها. أكملت الكمالي دراستها في دار الحي، لتنتقل إلى لبنان للدراسة الجامعية في تخصص التاريخ. لها مؤلفات عدة منها: رواية "سلطنة هرمز" التي نالت عليها جائزة سلطان العويس للإبداع وجائزة الشارقة و"تمثال دلما" و "يوميات روز". في الحلقة تتحدث ريم عن تأثير بلدتها خصب على كتاباتها. وعن خبرتها في الكتابة تقول: كلما كتبت رواية تكتشف نفسها بصورة أوضح، وتكتشف ضعفها واسقاطاتها.
روافد | سبب الحكم بالإعدام على "الكواكبي" في زمن العثمانيين؟ - الجزء الثالث
عبد الرحمن الكواكبي في ذاكرة حفيده سلام الكواكبي – الجزء الثالث
حلقة روافد لهذا الأسبوع هي الجزء الثالث مع سلام الكواكبي، حفيد التنويري والنهضوي "عبد الرحمن الكواكبي" صاحب جريدة "الشهباء" وصاحب كتاب "طبائع الاستبداد". في بداية الحلقة يتحدث سلام الكواكبي عن مدينة حلب وسوقها التاريخي الذي دُمر جزء كبير منها، وأشار إلى ما قاله المؤلف جان كلود دافيد من أن أسواق حلب هي أول وأكثر "مول" تنظيما في العالم. يسهب سلام الكواكبي في الحديث عن مدينته "حلب" فيقول: لم يكن أحد يتوقع أن يصل العنف فيها إلى هذا المستوى. أضاف: مع ذلك، لو لم أكن من حلب لاخترت أن أعيش في هذه المدينة. وأشار إلى أن اللغة الحثية المحفورة على قلعة حلب تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد.
سلام الكواكبي ورث الكثير عن جده، فهو باحث وأكاديمي، كتب عددا من الدراسات والأبحاث في طريقة الإصلاح السياسي والاجتماعي وبناء الدولة، ورأس عددا من المنتديات والمؤسسات الفكرية والتنويرية.
روافد | سبب دعوة الكواكبي إلى فصل الدين عن الدولة - الجزء الثاني
عبد الرحمن الكواكبي في ذاكرة حفيده سلام الكواكبي – الجزء الثاني
حلقة روافد هذا الأسبوع من باريس حيث يقيم سلام الكواكبي، حفيد التنويري والنهضوي "عبد الرحمن الكواكبي" صاحب جريدة "الشهباء" وصاحب كتاب "طبائع الاستبداد" الذي يقول فيه: "العوام هم قوة المستبد وقوته". أما سلام الكواكبي فقد ورث الكثير عن جده ، فهو باحث وأكاديمي، كتب عددا من الدراسات والأبحاث في طريقة الإصلاح السياسي والاجتماعي وبناء الدولة، وترأس عددا من المنتديات والمؤسسات الفكرية والتنويرية. في بداية الحلقة يتحدث سلام الكواكبي عن جده حيث يقول بأنه كانت له نظرة بعيدة في كل شيء فقد كان مطلعا على كتب عصر النهضة باللغة العربية والكتب المترجمة أيضا، وأضاف وبالرغم من أن الكواكبي كان يتحدث اللغة الفارسية والتركية إلى أنه تمنى لو أنه تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية، فقام بكتابة رسائل لأحفاده قبل وفاته يرجوهم بتعلم اللغة الفرنسية أولا ومن ثم ستصبح عليهم اللغة الإنجليزية أسهل، "كما ذكر بلسان جده"، ثم قال الكواكبي فيما يخص "فصل الدين عن الدولة": بأن إدارة الشؤون اليومية تلوث الأيادي والنفوس والضمائر، فهل تريدون أن يتلوث الدين؟!
ثم انتقل سلام الكواكبي الحديث عن منزل جده عبدالرحمن الكواكبي الذي قال بأن المنزل دمر بإرادة حكومية منذ عشرات السنين لتحديث الحي بأكمله ولكن في الواقع أنهم دمروا بيت الأسرة، أما مسجد الكواكبي والمدرسة الكواكبية تم المحافظة عليهما حتى وقت قريب، ثم أضاف سلام بأن عائلة الكواكبي حاولت أن تتعاون مع شركة ألمانية لتحويل بيت الكواكبي إلى متحف للفكر ويسمى متحف "الكواكبي" ولكن محافظا في الحكومة رفض ذلك خوفا بمطالبة كل أسرة بعمل متحف للعائلة جاهلا من هو عبدالرحمن الكواكبي وجاهلا حجم فكره، كما وصف حفيده سلام.
سعد البازعي – مفكر سعودي "الجزء الأول"