سعد البازعي – مفكر سعودي "الجزء الثاني"

عبد الرحمن الكواكبي في ذاكرة حفيده سلام الكواكبي – الجزء الثالث

حلقة روافد لهذا الأسبوع هي الجزء الثالث مع سلام الكواكبي، حفيد التنويري والنهضوي "عبد الرحمن الكواكبي" صاحب جريدة "الشهباء" وصاحب كتاب "طبائع الاستبداد". في بداية الحلقة يتحدث سلام الكواكبي عن مدينة حلب وسوقها التاريخي الذي دُمر جزء كبير منها، وأشار إلى ما قاله المؤلف جان كلود دافيد من أن أسواق حلب هي أول وأكثر "مول" تنظيما في العالم. يسهب سلام الكواكبي في الحديث عن مدينته "حلب" فيقول: لم يكن أحد يتوقع أن يصل العنف فيها إلى هذا المستوى. أضاف: مع ذلك، لو لم أكن من حلب لاخترت أن أعيش في هذه المدينة. وأشار إلى أن اللغة الحثية المحفورة على قلعة حلب تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

سلام الكواكبي ورث الكثير عن جده، فهو باحث وأكاديمي، كتب عددا من الدراسات والأبحاث في طريقة الإصلاح السياسي والاجتماعي وبناء الدولة، ورأس عددا من المنتديات والمؤسسات الفكرية والتنويرية.