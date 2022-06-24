سعيد السريحي: الأديب والناقد السعودي – الجزء الثالث
سعيد السريحي أديب وناقد سعودي كرّس قسطا وافرا من حياته لكتبه، وأفكاره وتساؤلاته، الذي أثار بعضها جدلا واسعا. يقول لسريحي: "أنا لست ذلك المناضل الذي أراد أن يزعزع، وإنما أنا رجل أراد أن يكتب ما يُحسن كتابته"، أضاف إن خوفه الشديد هو من أن يُكرر ما قاله أسلافه، فهناك الكثير من الكتب التي لا تستحق ما أنفق عليها من حبر وورق. السريحي يتوقف عند مؤلفات الكاتب لطفي عبد البديع، الذي كتب: "الكتب مثل إبل، مئة لا تجد فيها راحلة، إنما هي مطابع تدفع، ورؤوس تبلع، وشمس عمياء تظلل بجهالتها الجميع".
سعيد السريحي أديب وناقد، له شعر من جيل رواد الأدب في السعودية وهو من أقطاب الصحافة فيها، عمل عضوا في مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في جدة، والهيئة الاستشارية في جمعية الثقافة والفنون، ومشرف على الأقسام الثقافية بجريدة عكاظ وهو من رموز الحداثة في العالم العربي، حاز جوائز أدبية عدة، وله كتب منها: "غواية الاسم" و "سيرة القهوة" و"خطاب التحريم" و"الكتابة خارج الأقواس"...
سعيد السريحي: أديب وناقد سعودي – الجزء الثاني
سعيد السريحي أديب وناقد سعودي كرّس قسطا وافرا من حياته لكتبه، وأفكاره وتساؤلاته، الذي أثار بعضها جدلا واسعا. يثني السريحي على شعر "محمد الثبيتي" ويقول عنه: "انتظرنا 1000 عام حتى جاء وسننتظر 1000 عام آخر لكي يظهر لدينا مثله"، ثم أضاف بأن الشاعر محمد الثبيتي له منبر مختلف ومميز عن كل ما كتب عن تجربة الحداثة في عالمنا العربي وهو استطاع أن يكتب قصائد تشبه قصائد عصر الجاهلية وهو "القادم من المستقبل" كما وصفه، ثم قال السريحي عن أنه يخجل من أن يكتب الشعر في زمن كتب فيه الشاعر محمد الثبيتي قصيدة "التضاريس". سعيد السريحي أديب وناقد، له شعر من جيل رواد الأدب في السعودية وهو من أقطاب الصحافة فيها، عمل كعضو مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة، والهيئة الاستشارية بجمعية الثقافة والفنون، ومشرف على الأقسام الثقافية بجريدة عكاظ وهو أحد رموز الحداثة في العالم العربي، شارك في محاضرات عدة في عواصم عربية وأوروبية وكان عضو تحكيم جائزة بلند الحيدري وجائزة الطيب صالح وجائزة محمد حسن عواد وجائزة محمد الثبيتي وجائزة صدام حسين في دورة سنة 1989 له كتب عدة منها: غواية الاسم وسيرة القهوة وخطاب التحريم والكتابة خارج الأقواس وغيرها من المؤلفات.
سعيد السريحي – الأديب والناقد السعودي "الجزء الأول"
سعيد السريحي أديب وناقد، له شعر من جيل رواد الأدب في السعودية ومن أقطاب الصحافة فيها، عمل كعضو مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة، والهيئة الاستشارية بجمعية الثقافة والفنون، ومشرف على الأقسام الثقافية بجريدة عكاظ وهو أحد رموز الحداثة في العالم العربي، شارك في محاضرات عدة في عواصم عربية وأوروبية وكان عضو تحكيم جائزة بلند الحيدري وجائزة الطيب صالح وجائزة محمد حسن عواد وجائزة محمد الثبيتي وجائزة صدام حسين في دورة سنة 1989 له كتب عدة منها: غواية الاسم وسيرة القهوة وخطاب التحريم والكتابة خارج الأقواس وغيرها من المؤلفات.
سعد البازعي – مفكر سعودي "الجزء الثاني"
في الجزء الثاني مع برنامج "روافد" يتحدث المفكر السعودي سعد البازعي عن يوم "التأسيس" في المملكة العربية السعودية فيرى أنها من أهم المحطات التي شهدتها المملكة والتي أحدثت ارتباكا لدى الكثيرين من السعوديين بسبب التغيير الذي حدث فيها وتوجه المملكة إلى الانفتاح. وبحسب البازعي، كان عدد من الكتاب السعوديين يعيش في الخارج، في سبعينيات القرن الفائت، من أجل نشر كتبه أما اليوم فلم تعد هناك حاجة لذلك، في ظل التطورات الجديدة ومناخ الانفتاح وسهولة الطباعة في المملكة. سعد البازعي هو أستاذ محاضر لمادة الأدب الإنكليزي المقارن في جامعة الملك سعود بالرياض وكان عضوا في مجلس الشورى، وشغل مناصب صحافية وثقافية عدة.
سعد البازعي – مفكر سعودي "الجزء الأول"
برنامج "روافد" يقدم هذا الأسبوع الجزء الأول من سلسلة مع المفكر السعودي الدكتور سعد البازعي الذي ذكّر بالأسئلة الكبرى المطروحة في الثقافة العربية، مثل: ما هي علاقة الذات بالآخر وما هو موقعنا في العالم... سعد البازعي نوّه بالنقلة النوعية في السعودية التي عزّزت حقوق المرأة وأتاحت للإناث حرية الحركة والعمل والتعبير عن آرائهن والتحرر من المجتمع الذكوري والقيود الاجتماعية. سعد البازعي هو أستاذ محاضر لمادة الأدب الإنكليزي المقارن في جامعة الملك سعود بالرياض وكان عضوا في مجلس الشورى، وشغل مناصب صحافية وثقافية عدة ومنها: رئاسة تحرير صحيفة "رياض دايلي" ورئاسة تحرير الطبعة الثانية من الموسوعة العربية العالمية، عضوية المجلس العلمي لجامعة الملك سعود، رئاسة النادي الأدبي في الرياض، وعضوية مجلس الصندوق الدولي لدعم الثقافة باليونيسكو.
سعيد السريحي: الأديب والناقد السعودي – الجزء الثالث