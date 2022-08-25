مفيد نجم: روائي وناقد سوري – الجزء الأول

في الجزء الثاني من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث الروائي والناقد السوري مفيد نجم عن بداية كتابته للشعر، حيث بدأها فور خروجه من السجن وكأنها بمثابة تدريب له على الكتابة النقدية، وأضاف بأنه أعاد كتابة "أجنحة في زنزانة" من جديد وبشكل مختلف والذي يتحدث عن تجربته في داخل سجون النظام لمدة 13 عاما، وحاز مفيد نجم على جائزة "ابن بطوطة" عن روايته تلك، ووصف وجوده داخل السجون لسنوات طويلة بـ "رحلة داخلية" في الزمن المغلق.

ثم انتقل الحديث عن وصف السجون والسجناء حيث قال بأن هناك الكثير من السجناء حاولوا الانتحار، فقد كان هناك سجين حاول فعل ذلك ولكنهم بذلوا جهدا كبيرا لإقناعه بأنه يجب الدفاع عن وجوده وحياته وذاته، وأضاف بأن هناك سجناء ماتوا من شدة المرض أمام الجميع، وناهيك عن سلسلة الاعدامات اليومية، ثم وصف سجن "صيدنايا" بأنه أسوأ سجون النظام وأكثر رعبا من البقية، بالرغم أنه كان الأفضل وأقل وطأة في السابق، "كما وصف".

وصف الروائي والناقد السوري مفيد نجم "ألمانيا" التي يقيم فيها حاليا، بأنها علمته قدرة التحمل واحترام العمل والمواعيد والوقت، فهذه كلها صلب الثقافة الألمانية، وإن لم تخضع لها ستدفع الثمن بطريقة ما، ثم قال وبالرغم أنه يشعر بالغربة فيها إلى أنه يشعر بالاستقرار والراحة النفسية في الوقت ذاته