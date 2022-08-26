جميل محمود موسيقي وملحن سعودي - الجزء الاول
في الجزء الأول من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث الموسيقي السعودي جميل محمود عن 3 أسباب يرى فيها أن أساس الغناء حلال وعن تعرضه للتوبيخ وأحيانا الضرب من الأساتذة بسبب حبه للغناء
جميل محمود من مكة المكرمة بدأ مشواره في الخمسينات. درس في عدة كتاتيب منذ كان طفلا. وبعد دراسته الجامعية تلقى دراسته العسكرية في كلية الشرطة بمصر وتخرج منها، ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث درس بأكاديمية الشرطة العالمية ونال من خلالها عدة دبلومات في الرماية، ومكافحة الشغب، ودرس أيضا بمصر بمعهد الضباط القادة الذي كان تحت اسم معهد الدراسات العليا، ونال شهادة تعادل درجة الماجستير. عمل في معظم مجالات الأمن العام في أقسام الشرطة، وشعَب السجـون, والحقوق المدنية، والتحقيقات الجنائي
مفيد نجم: روائي وناقد سوري – الجزء الأول
في الجزء الأول من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث الروائي والناقد السوري مفيد نجم عن معتقلات سجون النظام السوري التي قضى فيها نحو 13 عاما قاسى فيها شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وفي الحلقة يتحدث عن كتابه "أجنحة في زنزانة" الذي يروي فيه معاناته مع رفاقه من سجناء الرأي وكيف أن إقامته الطويلة في المعتقل بدّلت في علاقاته الاجتماعية وكيف شهد التغيير العمراني، في الأماكن التي يعرفها، بعد خروجه من السجن. مفيد نجم الذي تشرد بداية من الجولان، عاش أنواعا عدة من الغربات: غربة النزوح وغربة التشرد ثم غربة السجن، قبل أن يتغرّب إلى ألمانيا. في ألمانيا، تعلّم كيف يتحمّل الصعوبات ويحترم العمل والمواعيد. في هذا البلد يشعر بالاستقرار والراحة النفسية، وإن كان يشعر بالغربة فيها.
مفيد نجم: روائي وناقد سوري – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث الروائي والناقد السوري مفيد نجم عن بداية كتابته للشعر، حيث بدأها فور خروجه من السجن وكأنها بمثابة تدريب له على الكتابة النقدية، وأضاف بأنه أعاد كتابة "أجنحة في زنزانة" من جديد وبشكل مختلف والذي يتحدث عن تجربته في داخل سجون النظام لمدة 13 عاما، وحاز مفيد نجم على جائزة "ابن بطوطة" عن روايته تلك، ووصف وجوده داخل السجون لسنوات طويلة بـ "رحلة داخلية" في الزمن المغلق.
ثم انتقل الحديث عن وصف السجون والسجناء حيث قال بأن هناك الكثير من السجناء حاولوا الانتحار، فقد كان هناك سجين حاول فعل ذلك ولكنهم بذلوا جهدا كبيرا لإقناعه بأنه يجب الدفاع عن وجوده وحياته وذاته، وأضاف بأن هناك سجناء ماتوا من شدة المرض أمام الجميع، وناهيك عن سلسلة الاعدامات اليومية، ثم وصف سجن "صيدنايا" بأنه أسوأ سجون النظام وأكثر رعبا من البقية، بالرغم أنه كان الأفضل وأقل وطأة في السابق، "كما وصف".
وصف الروائي والناقد السوري مفيد نجم "ألمانيا" التي يقيم فيها حاليا، بأنها علمته قدرة التحمل واحترام العمل والمواعيد والوقت، فهذه كلها صلب الثقافة الألمانية، وإن لم تخضع لها ستدفع الثمن بطريقة ما، ثم قال وبالرغم أنه يشعر بالغربة فيها إلى أنه يشعر بالاستقرار والراحة النفسية في الوقت ذاته
فائق حميصي: مسرحي لبناني – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من برنامج "روافد" مع المسرحي اللبناني فائق حميصي يوضح حميصي أنه حاول أن يتميز في ما يقدمه من فن إيمائي، كعربي، عن الفن المتعارف عليه في الولايات المتحدة وأوروبا. يربط حميصي الفن الإيمائي بغيره من الفنون الصامتة مثل الزخرفة والفن المعماري والموسيقى الارتجالية. ويقول فائق حميصي صحيح إنه لا يملك الآلات الموسيقية، ولكن لديه الحركة والشكل والإيقاع، فهو قد أدى عروضه في ثمانينيات القرن الفائت عن الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي والأوضاع التي كانت سائدة وقتها. فائق حميصي مسرحي ورائد التمثيل الإيمائي في لبنان، بدأ التمثيل منذ الصغر كهاو في طرابلس ثم كمحترف حين قدّم أول مسرحية إيمائية في بيروت. انتقل بعدها إلى فرنسا، وتخصص في التمثيل الإيمائي وعمل مع فرقة "مونتروي"، عاد إلى لبنان في نهاية السبعينات وعمل كممثل في المسرح والتلفزيون، وفي هذا الإطار قدّم أعمالا إيمائية عدة في لبنان وخارجه بروح ابتكارية تجديدية.
فائق حميصي: مسرحي لبناني – الجزء الأول
في الجزء الأول من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث المسرحي اللبناني فائق حميصي عن التمثيل الإيمائي. ويعود بالذاكرة إلى تاريخ انطلاق هذا الفن وكيف كان حكرا على النبلاء وحدهم، لأن التمثيل الصامت على المسرح كان عن الملوك، فلم يكن مقبولا أن يؤديه عامة الشعب. الحركات الإيمائية لعبت دورا في الثورة ضد الاضطهاد بين العبيد في السجون في العصر الروماني. فائق حميصي مسرحي ورائد التمثيل الإيمائي في لبنان، بدأ التمثيل منذ الصغر كهاوٍ في طرابلس، ثم كمحترف حين مثل في أول مسرحية إيمائية بعنوان: "فدعوس يكتشف بيروت"، من إعداد موريس معلوف على مسرح كولبنكيان في بيروت. انتقل بعدها إلى فرنسا، وتخصص في التمثيل الإيمائي وعمل هناك قبل أن يعود مجددا إلى لبنان في نهاية سبعينيات القرن الفائت ليشارك في عروض مسرحية وتلفزيونية، وفي هذا الإطار قدّم أعمالا إيمائية في لبنان والخارج بروح تجديدية.
جميل محمود موسيقي وملحن سعودي - الجزء الاول