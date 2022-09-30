يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي – الجزء الثاني

في الجزء الأول من برنامج "روافد" يتحدث الروائي والمسرحي المغربي يوسف فاضل عن روايته "حشيش" التي تتحدث عن فتاة غرقت في البحر بسبب عدم توافر مسكن لها في الأرض، ثم يتساءل كيف يمكن لإنسان أن يعيش في الأرض من دون أن يمتلك بيتا؟ الروائي المغربي أبدى تشاؤمه من المستقبل وتوقع أن تشوب نزاعات وحروب في بلدان عدة وأن تعم المجاعة... واعتبر أن العدالة والمواساة والديموقراطية لا توجد على أرض الواقع إنما في الكتب فقط. يوسف فاضل تطرق إلى الأنظمة الديمقراطية في أوروبا وقال: أصبحت هذه الدول ديمقراطية بعدما انتهت من العبودية والاستعمار وجنت الثروات من وراء ذلك.

يوسف فاضل درس اللغة الفرنسية في الدار البيضاء. له روايات ومسرحيات عدة، وتحولت مسرحيته الأولى "حلاق درب الفقراء" إلى فيلم سينمائي. حازت روايته "حشيش" على جائزة الأطلس الكبير و روايته "طائر أزرق نادر يحلق معي" على جائزة المغرب للكتّاب. ألف عددا من الروايات والمسرحيات ومنها: حلاق درب الفقراء، قط أبيض جميل يسير معي، صعود وانهيار مراكش، الخنازير، سفر السي محمد، جرب حظك مع سمك القرش، أغمات، ملك اليهود.

