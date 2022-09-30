يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي – الجزء الثاني
في الجزء الأول من برنامج "روافد" يتحدث الروائي والمسرحي المغربي يوسف فاضل عن روايته "حشيش" التي تتحدث عن فتاة غرقت في البحر بسبب عدم توافر مسكن لها في الأرض، ثم يتساءل كيف يمكن لإنسان أن يعيش في الأرض من دون أن يمتلك بيتا؟ الروائي المغربي أبدى تشاؤمه من المستقبل وتوقع أن تشوب نزاعات وحروب في بلدان عدة وأن تعم المجاعة... واعتبر أن العدالة والمواساة والديموقراطية لا توجد على أرض الواقع إنما في الكتب فقط. يوسف فاضل تطرق إلى الأنظمة الديمقراطية في أوروبا وقال: أصبحت هذه الدول ديمقراطية بعدما انتهت من العبودية والاستعمار وجنت الثروات من وراء ذلك.
يوسف فاضل درس اللغة الفرنسية في الدار البيضاء. له روايات ومسرحيات عدة، وتحولت مسرحيته الأولى "حلاق درب الفقراء" إلى فيلم سينمائي. حازت روايته "حشيش" على جائزة الأطلس الكبير و روايته "طائر أزرق نادر يحلق معي" على جائزة المغرب للكتّاب. ألف عددا من الروايات والمسرحيات ومنها: حلاق درب الفقراء، قط أبيض جميل يسير معي، صعود وانهيار مراكش، الخنازير، سفر السي محمد، جرب حظك مع سمك القرش، أغمات، ملك اليهود.
يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي – الجزء الأول
في الجزء الأول من برنامج "روافد" يتحدث الروائي والمسرحي المغربي يوسف فاضل في بداية الحلقة عن الكتابة فيقول إنه يكتب كل صباح لساعات، وفي بداية كل عمل يواجه العثرة في الكتابة لكنه يتمرّد عليها ويكمل حتى تتيسر. ويُشبّه الروائي والمسرحي يوسف فاضل الكتابة بالحب والرسم وبأنها أفضل حتى من الحياة نفسها، فالكتابة بالنسبة إليه مثل كاتب يصنع واقعا موازيا جديدا . يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي، درس اللغة الفرنسية في الدار البيضاء. له روايات ومسرحيات عدة، وتحولت مسرحيته الأولى "حلاق درب الفقراء" إلى فيلم سينمائي، وحازت روايته «حشيش» على جائزة الأطلس الكبير و روايته "طائر أزرق نادر يحلق معي" حازت على جائزة المغرب للكتّاب. ألف عددا من الروايات والمسرحيات، منها: حلاق درب الفقراء - صعود وانهيار مراكش – الخنازير - سفر السي محمد: مسرحية - جرب حظك مع سمك القرش - أغمات - ملك اليهود.
جميل محمود موسيقي وملحن سعودي - الجزء الثاني
في الجزء الثاني من برنامج "روافد" يتحدث الموسيقي السعودي جميل محمود عن أسباب نجاحه واستمرار عمله في الموسيقى. درس في عدة كتاتيب منذ كان طفلا. وبعد دراسته الجامعية تلقى دراسته العسكرية في كلية الشرطة بمصر وتخرج منها، ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث درس في أكاديمية الشرطة العالمية ونال من خلالها دبلومات عدة في الرماية، ومكافحة الشغب، ودرس أيضا في مصر بمعهد الضباط القادة الذي كان تحت اسم معهد الدراسات العليا، ونال شهادة تعادل درجة الماجستير. عمل في معظم مجالات الأمن العام في أقسام الشرطة، وشعَب السجـون، والحقوق المدنية، والتحقيقات الجنائي...
جميل محمود موسيقي وملحن سعودي - الجزء الاول
في الجزء الأول من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث الموسيقي السعودي جميل محمود عن 3 أسباب يرى فيها أن أساس الغناء حلال وعن تعرضه للتوبيخ وأحيانا الضرب من الأساتذة بسبب حبه للغناء
جميل محمود من مكة المكرمة بدأ مشواره في الخمسينات. درس في عدة كتاتيب منذ كان طفلا. وبعد دراسته الجامعية تلقى دراسته العسكرية في كلية الشرطة بمصر وتخرج منها، ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث درس بأكاديمية الشرطة العالمية ونال من خلالها عدة دبلومات في الرماية، ومكافحة الشغب، ودرس أيضا بمصر بمعهد الضباط القادة الذي كان تحت اسم معهد الدراسات العليا، ونال شهادة تعادل درجة الماجستير. عمل في معظم مجالات الأمن العام في أقسام الشرطة، وشعَب السجـون, والحقوق المدنية، والتحقيقات الجنائي
مفيد نجم: روائي وناقد سوري – الجزء الأول
في الجزء الأول من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث الروائي والناقد السوري مفيد نجم عن معتقلات سجون النظام السوري التي قضى فيها نحو 13 عاما قاسى فيها شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وفي الحلقة يتحدث عن كتابه "أجنحة في زنزانة" الذي يروي فيه معاناته مع رفاقه من سجناء الرأي وكيف أن إقامته الطويلة في المعتقل بدّلت في علاقاته الاجتماعية وكيف شهد التغيير العمراني، في الأماكن التي يعرفها، بعد خروجه من السجن. مفيد نجم الذي تشرد بداية من الجولان، عاش أنواعا عدة من الغربات: غربة النزوح وغربة التشرد ثم غربة السجن، قبل أن يتغرّب إلى ألمانيا. في ألمانيا، تعلّم كيف يتحمّل الصعوبات ويحترم العمل والمواعيد. في هذا البلد يشعر بالاستقرار والراحة النفسية، وإن كان يشعر بالغربة فيها.
يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي – الجزء الثاني