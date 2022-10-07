أثيل حمدان: عازف آلة التشيللو
في حلقة جديدة من برنامج "روافد" يتحدث عازف التشيللو السوري أثيل حمدان عن الوضع الذي عاشه في بلده سوريا قبل أن ينقل محل اقامته إلى ألمانيا، بعدما كانت القذائف تتطاير من فوق رؤوسهم في سوريا، حتى في وقت التدريب في المعهد حيث أصيب الكثير من الناس بجروح بالغة. حمدان عبّر عن حزنه لتركه لبلده ووالدته وأصحابه بسبب الوضع الراهن في سوريا ولكنه في الوقت ذاته كان يرغب بإيجاد مكان آمن لكن عازف التشيللو ترك آلته في بلده، بسبب الحرب، في المقابل، حظي بآلة أخرى في برلين، يزيد عمرها إلى أكثر من 100 عام. أثيل حمدان درس الموسيقى على آلة التشيللو في المعهد العربي للموسيقى، منذ كان في سن السابعة، ثم سافر إلى أوكرانيا لمتابعة دراسته الموسيقية العليا حيث نال الماجستير من "كونسرفتوار أوديسا الوطني" وعمل عازفاً في الأوركسترا السميفونية لدار الأوبرا والباليه في مدينة أوديسا وفي كثير من بلدان العالم. وبعد عودته إلى سوريا درس في معهد صلحي الوادي والمعهد العالي للموسيقى، وشغل منصب مدير معهد صلحي الوادي للموسيقى وعميد المعهد أيضا، قبل أن ينتقل بعد اندلاع الأحداث في سوريا.
يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي – الجزء الثاني
في الجزء الأول من برنامج "روافد" يتحدث الروائي والمسرحي المغربي يوسف فاضل عن روايته "حشيش" التي تتحدث عن فتاة غرقت في البحر بسبب عدم توافر مسكن لها في الأرض، ثم يتساءل كيف يمكن لإنسان أن يعيش في الأرض من دون أن يمتلك بيتا؟ الروائي المغربي أبدى تشاؤمه من المستقبل وتوقع أن تشوب نزاعات وحروب في بلدان عدة وأن تعم المجاعة... واعتبر أن العدالة والمواساة والديموقراطية لا توجد على أرض الواقع إنما في الكتب فقط. يوسف فاضل تطرق إلى الأنظمة الديمقراطية في أوروبا وقال: أصبحت هذه الدول ديمقراطية بعدما انتهت من العبودية والاستعمار وجنت الثروات من وراء ذلك.
يوسف فاضل درس اللغة الفرنسية في الدار البيضاء. له روايات ومسرحيات عدة، وتحولت مسرحيته الأولى "حلاق درب الفقراء" إلى فيلم سينمائي. حازت روايته "حشيش" على جائزة الأطلس الكبير و روايته "طائر أزرق نادر يحلق معي" على جائزة المغرب للكتّاب. ألف عددا من الروايات والمسرحيات ومنها: حلاق درب الفقراء، قط أبيض جميل يسير معي، صعود وانهيار مراكش، الخنازير، سفر السي محمد، جرب حظك مع سمك القرش، أغمات، ملك اليهود.
يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي – الجزء الأول
في الجزء الأول من برنامج "روافد" يتحدث الروائي والمسرحي المغربي يوسف فاضل في بداية الحلقة عن الكتابة فيقول إنه يكتب كل صباح لساعات، وفي بداية كل عمل يواجه العثرة في الكتابة لكنه يتمرّد عليها ويكمل حتى تتيسر. ويُشبّه الروائي والمسرحي يوسف فاضل الكتابة بالحب والرسم وبأنها أفضل حتى من الحياة نفسها، فالكتابة بالنسبة إليه مثل كاتب يصنع واقعا موازيا جديدا . يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي، درس اللغة الفرنسية في الدار البيضاء. له روايات ومسرحيات عدة، وتحولت مسرحيته الأولى "حلاق درب الفقراء" إلى فيلم سينمائي، وحازت روايته «حشيش» على جائزة الأطلس الكبير و روايته "طائر أزرق نادر يحلق معي" حازت على جائزة المغرب للكتّاب. ألف عددا من الروايات والمسرحيات، منها: حلاق درب الفقراء - صعود وانهيار مراكش – الخنازير - سفر السي محمد: مسرحية - جرب حظك مع سمك القرش - أغمات - ملك اليهود.
جميل محمود موسيقي وملحن سعودي - الجزء الثاني
في الجزء الثاني من برنامج "روافد" يتحدث الموسيقي السعودي جميل محمود عن أسباب نجاحه واستمرار عمله في الموسيقى. درس في عدة كتاتيب منذ كان طفلا. وبعد دراسته الجامعية تلقى دراسته العسكرية في كلية الشرطة بمصر وتخرج منها، ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث درس في أكاديمية الشرطة العالمية ونال من خلالها دبلومات عدة في الرماية، ومكافحة الشغب، ودرس أيضا في مصر بمعهد الضباط القادة الذي كان تحت اسم معهد الدراسات العليا، ونال شهادة تعادل درجة الماجستير. عمل في معظم مجالات الأمن العام في أقسام الشرطة، وشعَب السجـون، والحقوق المدنية، والتحقيقات الجنائي...
جميل محمود موسيقي وملحن سعودي - الجزء الاول
في الجزء الأول من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث الموسيقي السعودي جميل محمود عن 3 أسباب يرى فيها أن أساس الغناء حلال وعن تعرضه للتوبيخ وأحيانا الضرب من الأساتذة بسبب حبه للغناء
جميل محمود من مكة المكرمة بدأ مشواره في الخمسينات. درس في عدة كتاتيب منذ كان طفلا. وبعد دراسته الجامعية تلقى دراسته العسكرية في كلية الشرطة بمصر وتخرج منها، ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث درس بأكاديمية الشرطة العالمية ونال من خلالها عدة دبلومات في الرماية، ومكافحة الشغب، ودرس أيضا بمصر بمعهد الضباط القادة الذي كان تحت اسم معهد الدراسات العليا، ونال شهادة تعادل درجة الماجستير. عمل في معظم مجالات الأمن العام في أقسام الشرطة، وشعَب السجـون, والحقوق المدنية، والتحقيقات الجنائي
أثيل حمدان: عازف آلة التشيللو