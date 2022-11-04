محمد المعزوز "مفكر وروائي" – الجزء الثاني
محمد المعزوز "مفكر وروائي" – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من برنامج "روافد" مع الروائي والمفكر المغربي محمد المعزوز يتحدث عن جائحة كورونا التي ولّدت خوفاً في قلوب كثيرين وبات يُشكك في كل ما يدور من حوله.
المعزوز يرى أن كورونا لن يكون آخر الفيروسات، وبالتأكيد سيأتي من بعده فيروسات وأمراض أخرى. أضاف: ما كدنا ننتهي من جائحة كوفيد حتى أتت الحرب الروسية الأوكرانية
وأيضا هذه الحرب لن تكون آخر الحروب، وهو ما يزيد من مخاوف الانسان على مستقبله.
المفكر والروائي المغربي محمد المعزوز هو باحث في الأنتروبولوجية السياسية، كاتب وسياسي ولد في مدينة وجدة، حاصل على دكتوراه في الأنثروبولوجيا السياسية ودكتوراه في علم الجمال. حصل على جائزة المغرب للكتاب عن رواية "رفيف الفصول" ، و"جائزة برشلونة" عن الكتابة في الاختلاف، و "جائزة الأولى" للكتابة المسرحية التي تمنحها النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة. له منشورات عدة ومنها: الجمال في الفكر العربي القديم، مضمرات الممارسة السياسية بالمغرب، رفيف الفصول، الماء والقربان، مملكة الشعراء...
محمد المعزوز "مفكر وروائي" – الجزء الأول
في الجزء الأول من برنامج "روافد" مع الروائي والمفكر المغربي محمد المعزوز، يتحدث عن الأطروحة القيمية ااتي كانت سائدة منذ القرن الـ 16 تحت عنوان: "مصلحة الفرد من مصلحة الجماعة". هذه الأطروحة أعيد النظر فيها الآن، حيث أصبح الفرد في الوقت الراهن، تهمه ذاته ومصلحته فقط، وهو ما تسبب في انهيار الإنسان المعاصر. المعزوز أشار إلى الاختلاف بين الشخصية القاعدية للفرد العربي والفرد الأوربي، حيث وصف الشخصية القاعدية العربية بأن فيها "رغاء" ومشوشة وليس فيها وضوح، وبأنها استكانية، وهي شخصية تقليدية وتعيد انتاج الموروث العربي التقليدي ومستسلمة له. أضاف إن تلك الشخصية لا تشغل عقلها وتتماهى مع مفهوم السيد والعبد، أما في الغرب فقد شكّلت الثقافة والفنون والجمال الرافعة الأساس لأوروبا في "ثورة ربيع الشعوب". المفكر والروائي المغربي محمد المعزوز هو باحث في الأنتروبولوجية السياسية، كاتب وسياسي ولد في مدينة وجدة، حاصل على دكتوراه في الأنثروبولوجيا السياسية ودكتوراه في علم الجمال. حصل على جائزة المغرب للكتاب عن رواية "رفيف الفصول" ، و"جائزة برشلونة" عن الكتابة في الاختلاف، و "جائزة الأولى" للكتابة المسرحية التي تمنحها النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة. له منشورات عدة ومنها: الجمال في الفكر العربي القديم، مضمرات الممارسة السياسية بالمغرب، رفيف الفصول، الماء والقربان، مملكة الشعراء...
الروائي والشاعر عبدالله ثابت – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من برنامج "روافد" مع الروائي والشاعر عبدالله ثابت، يتحدث عن الرواية والشعر في العقدين الفائتين وحتى اليوم. ونبّه من أن الوطن العربي بات يشهد انفجارا روائيا، في مقابل ضمور في الاهتمام بالشِعر الذي بات حكرا على بعض المهرجانات والمحافل. وعن دور المرأة السعودية في الأدب والشعر يقول: هناك مؤلفات لنساء سعوديات مهمة وكلما مكّنت المرأة مهاراتها كلما اقتربت من فرص الإبداع أكثر.
عبد الله ثابت شاعر وروائي سعودي يُعتبر من المؤلفين الشباب الفاعلين على الساحة العربية والمحلية، وذلك بعد صدور روايته "الإرهابي 20 ". كتب زاوية أسبوعية في جريدة الوطن السعودية من العام 2001 إلى 2006. لديه دواوين عدة وواحدة منها تُرجمت إلى الفرنسية بعنوان "مُعلّق في العدم". عبدالله ثابت شارك في عدد من الأمسيات الشعرية المحلية والعربية والدولية من بينها: مهرجان الشعراء الشباب بصنعاء ومهرجان "أصوات حية" في لوديف وسيت بفرنسا، وفاز بجائزة "المفتاحة "عن قصيدته "ربما قالها".
الروائي والشاعر عبدالله ثابت – الجزء الأول
في الجزء الأول من برنامج "روافد" مع الروائي والشاعر عبدالله ثابت، يتحدث عن التغييرات الكبيرة التي حدثت في السعودية حيث وصفها بـ "المدهشة" وبأنها لم تخطر على بال أحد وبأنها شرّعت باب الأمل والحياة، وأضاف بأنه كانت هناك مخاوف كثيرة وتساؤلات في حال حدوث تغيير جذري في المملكة، ولكن كانت كلها أوهام، وقد كان هناك لا يزال قبولا اجتماعيا كبيرا لهذه التغييرات. ووصف الروائي والشاعر عبدالله ثابت فترة الصحوة" التي حدثت في أواخر السبعينيات بين السنة والشيعة بـ "الملوثة"، فقد انخرط فيها الكثير من الشباب ودمرت عوائل وحدثت كواراث وحالات انتحار من قبل بعض الشباب في تلك الحقبة، وأضاف بأن حتى المرأة تعطل دورها وقتها ولكنها الآن عادت لدورها الحقيقي والطبيعي في أماكن العمل والسوق والبيت وفي المجالات كلها.
عبد الله ثابت شاعر وروائي سعودي اعتبر من المؤلفين الشباب الفاعلين في الساحة العربية والمحلية، وذلك بعد صدور روايته "الإرهابي 20 " وكتب زاوية أسبوعية في جريدة الوطن السعودية من العام 2001 إلى 2006. لديه دواوين عدة وواحدة منها ترجمت للغة الفرنسية بعنوان "معلق في العدم"، نُقلت إلى الفرنسية بواسطة المترجم والشاعر التونسي أيمن حسن، وشارك في عدد من الأمسيات الشعرية المحلية والعربية والدولية من بينها: مهرجان الشعراء الشباب بصنعاء الذي تنظمه وزارة الثقافة اليمنية - مهرجان "أصوات حية" في لوديف وسيت بفرنسا، وفاز بجائزة "المفتاحة "عن قصيدته "ربما قالها".
أثيل حمدان: عازف آلة التشيللو
في حلقة جديدة من برنامج "روافد" يتحدث عازف التشيللو السوري أثيل حمدان عن الوضع الذي عاشه في بلده سوريا قبل أن ينقل محل اقامته إلى ألمانيا، بعدما كانت القذائف تتطاير من فوق رؤوسهم في سوريا، حتى في وقت التدريب في المعهد حيث أصيب الكثير من الناس بجروح بالغة. حمدان عبّر عن حزنه لتركه لبلده ووالدته وأصحابه بسبب الوضع الراهن في سوريا ولكنه في الوقت ذاته كان يرغب بإيجاد مكان آمن لكن عازف التشيللو ترك آلته في بلده، بسبب الحرب، في المقابل، حظي بآلة أخرى في برلين، يزيد عمرها إلى أكثر من 100 عام. أثيل حمدان درس الموسيقى على آلة التشيللو في المعهد العربي للموسيقى، منذ كان في سن السابعة، ثم سافر إلى أوكرانيا لمتابعة دراسته الموسيقية العليا حيث نال الماجستير من "كونسرفتوار أوديسا الوطني" وعمل عازفاً في الأوركسترا السميفونية لدار الأوبرا والباليه في مدينة أوديسا وفي كثير من بلدان العالم. وبعد عودته إلى سوريا درس في معهد صلحي الوادي والمعهد العالي للموسيقى، وشغل منصب مدير معهد صلحي الوادي للموسيقى وعميد المعهد أيضا، قبل أن ينتقل بعد اندلاع الأحداث في سوريا.
محمد المعزوز "مفكر وروائي" – الجزء الثاني