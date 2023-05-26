الشاعر والروائي محمد الأشعري – وزير الثقافة المغربي السابق (الجزء الثاني)

في الجزء الأخير من ثنائية من برنامج روافد، يتحدث وزير الثقافة المغربي السابق، الشاعر والروائي محمد الأشعري عن ضرورة أن يتمتع أصحاب القرار بحس ثقافي وإبداعي، في ظل استفحال الرقابة الذاتية التي يمارسها أبناء المنطقة العربية على ذواتهم، وتصاعد حركات التطرف، وكيف أن غالبية المتشددين في العالم لم يطلعوا على الثقافات الإنسانية.

الأِشعري تحدث في الحلقة أيضا، عن بدايته في كتابة الشعر، وكيف كانت تنطلق من مفاهيم محاربة الاستبداد، وتطرق إلى شروط كتابة الشعر وكيف أن الكثيرين منهم يكتبون هذا النوع من الأدب من دون أن يكونوا ملمين بأبسط أسسه وتعاليمه.

