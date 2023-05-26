الشاعر والروائي محمد الأشعري – وزير الثقافة المغربي السابق (الجزء الثاني)
في الجزء الأخير من ثنائية من برنامج روافد، يتحدث وزير الثقافة المغربي السابق، الشاعر والروائي محمد الأشعري عن ضرورة أن يتمتع أصحاب القرار بحس ثقافي وإبداعي، في ظل استفحال الرقابة الذاتية التي يمارسها أبناء المنطقة العربية على ذواتهم، وتصاعد حركات التطرف، وكيف أن غالبية المتشددين في العالم لم يطلعوا على الثقافات الإنسانية.
الأِشعري تحدث في الحلقة أيضا، عن بدايته في كتابة الشعر، وكيف كانت تنطلق من مفاهيم محاربة الاستبداد، وتطرق إلى شروط كتابة الشعر وكيف أن الكثيرين منهم يكتبون هذا النوع من الأدب من دون أن يكونوا ملمين بأبسط أسسه وتعاليمه.
الشاعر والروائي محمد الأشعري – وزير الثقافة المغربي السابق (الجزء الأول)
في الجزء الأول من ثنائية مع برنامج "روافد"، يتحدث وزير الثقافة المغربي السابق، الشاعر والروائي محمد الأشعري عن فن الكتابة والتأليف الأدبي، وكيف أن كثير من الأدباء والشعراء ينكسر غرورهم عند وقوفهم أمام مكتبة تحتوي إنتاجا ثقافيا وإبداعيا ضخما. الأشعري تحدث أيضا عن الكتابة ومدى تشابهها مع الرسم الذي يعتمد على تشكيل طبقات متعددة للوصول إلى الشكل النهائي للوحة، كما تطرق إلى روايته "جنوب الروح" والأسباب التي دفعته لتأليفها، إضافة إلى سرده الشعري في ديوان "سيرة المطار"، ودور أبويه في نشأته وتعليمه وتشجيعه على طريق الثقافة والإبداع
الفنان التشكيلي السوري خالد الساعي – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من حلقة روافد مع خالد الساعي، يتحدث الفنان التشكيلي السوري عن لوحاته الفنية وكيف ألهمته مدينة أصيلة ليرسم حروفا كان لها وقعها في تلك المدينة المغربية. كذلك يتحدث عن مدارس الخط العربي في مدينة إسطنبول التركية والتي بدأ دراسته للخط في أروقتها. الساعي يتطرق أيضا إلى دور الموسيقى في صناعة الخط العربي، والاتجاهات المختلفة التي يتبعها فنانو الخط في صناعة اللوحات، ودور تنوع المدن في العالم في إفراز أنواع مختلفة من الخطوط كل منها، بحسب البيئة التي انبثق منها.
خالد الساعي - الفنان التشكيلي السوري
تستضيف حلقة روافد الفنان التشكيلي السوري خالد الساعي، للحديث عن أبرز معروضاته الفنية من لوحات جدارية وتخطيط الحروف وكيف شُغف بهذا الفن وأصبح من كبار مبدعيه.
الساعي الذي وضع بصمة له في كثير من دول العالم عبر لوحات رسمها ووقعها باسمه، تحدث عن ولعه بهذا الفن وعن مسيرته وكيف استمد الكثير من الإلهام من خلال الحرف العربي.
خالد الساعي من مواليد حمص. تخرّج من كلية الفنون الجميلة في دمشق في العام 1988. درّس مادة "تعريف الخط العربي" في جامعة ميشيغن في الولايات المتحدة
وحاصل على جائزة البركة الدولية للخطاطين المحترفين في اسطنبول.
د. عبد الله المطيري – رئيس جمعية الفلسفة في السعودية
يستضيف برنامج روافد، الدكتور عبد الله المطيري رئيس جمعية الفلسفة في السعودية للحديث عن الفلسفة وماذا تمثله عبر التاريخ وصولا إلى عصرنا الحاضر، إضافة إلى أسباب توسع الاهتمام في الآونة الأخيرة بهذا العلم في السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام.
المطيري تطرق كذلك إلى أثر العمليات الإرهابية في توعية الناس بأهمية التحرر الفكري وضرورة الخروج من الجمود، كل ذلك عبر القضايا والأسس التي تهتم بها الفلسفة.
كما دعا الباحث السعودي إلى ضرورة إدخال المناهج الفلسفية في الكتب الدراسية السعودية والتوسع أيضا في تلك المناهج على ضوء الانفتاح الذي تشهده المملكة.
الشاعر والروائي محمد الأشعري – وزير الثقافة المغربي السابق (الجزء الثاني)