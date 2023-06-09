حازم صاغية - مفكر وكاتب لبناني (الجزء الثاني)
في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث المفكر والكاتب اللبناني حازم صاغية عن أبرز التحولات التي شهدتها المنطقة العربية وانعكاساتها على التجربة السياسية، مثل زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى القدس وتسلم الثورة الإسلامية مقاليد الحكم في إيران، إضافة إلى تشعب الصراع السني الشيعي وكيف أسهمت الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، في تأجيجه. صاغية يتطرق أيضا إلى مفهوم الخوف الذي زرعته الأنظمة الاستبدادية وكيف أحجمت عن تطبيق أي خطط تنموية في مجتمعاتها بعكس بلدان أخرى، أطلقت عملية تنمية، على الرغم من أنها أنظمة شمولية.
حازم صاغية - مفكر وكاتب لبناني (الجزء الأول)
في الحلقة الأولى من ثلاثية، يستضيف برنامج "روافد" المفكر والكاتب اللبناني حازم صاغية، للحديث عن التجربة التي مرت بها المنطقة العربية من خلال ما يعرف بالربيع العربي، وكيف باءت الثورات العربية بالفشل جميعها لأسباب عدة، أبرزها عدم وجود مقومات التغيير في هذه البلدان.
صاغية يتطرق أيضا إلى الأنظمة الاستبدادية وكيف أحكمت قبضتها على مجتمعات عربية من خلال ترسيخ التفتت واللعب على أوتار الطائفية مستشهدا بالنموذج اللبناني ونماذج أخرى من العالم العربي والإسلامي.
الشاعر والروائي محمد الأشعري – وزير الثقافة المغربي السابق (الجزء الثاني)
في الجزء الأخير من ثنائية من برنامج روافد، يتحدث وزير الثقافة المغربي السابق، الشاعر والروائي محمد الأشعري عن ضرورة أن يتمتع أصحاب القرار بحس ثقافي وإبداعي، في ظل استفحال الرقابة الذاتية التي يمارسها أبناء المنطقة العربية على ذواتهم، وتصاعد حركات التطرف، وكيف أن غالبية المتشددين في العالم لم يطلعوا على الثقافات الإنسانية.
الأِشعري تحدث في الحلقة أيضا، عن بدايته في كتابة الشعر، وكيف كانت تنطلق من مفاهيم محاربة الاستبداد، وتطرق إلى شروط كتابة الشعر وكيف أن الكثيرين منهم يكتبون هذا النوع من الأدب من دون أن يكونوا ملمين بأبسط أسسه وتعاليمه.
الشاعر والروائي محمد الأشعري – وزير الثقافة المغربي السابق (الجزء الأول)
في الجزء الأول من ثنائية مع برنامج "روافد"، يتحدث وزير الثقافة المغربي السابق، الشاعر والروائي محمد الأشعري عن فن الكتابة والتأليف الأدبي، وكيف أن كثير من الأدباء والشعراء ينكسر غرورهم عند وقوفهم أمام مكتبة تحتوي إنتاجا ثقافيا وإبداعيا ضخما. الأشعري تحدث أيضا عن الكتابة ومدى تشابهها مع الرسم الذي يعتمد على تشكيل طبقات متعددة للوصول إلى الشكل النهائي للوحة، كما تطرق إلى روايته "جنوب الروح" والأسباب التي دفعته لتأليفها، إضافة إلى سرده الشعري في ديوان "سيرة المطار"، ودور أبويه في نشأته وتعليمه وتشجيعه على طريق الثقافة والإبداع
الفنان التشكيلي السوري خالد الساعي – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من حلقة روافد مع خالد الساعي، يتحدث الفنان التشكيلي السوري عن لوحاته الفنية وكيف ألهمته مدينة أصيلة ليرسم حروفا كان لها وقعها في تلك المدينة المغربية. كذلك يتحدث عن مدارس الخط العربي في مدينة إسطنبول التركية والتي بدأ دراسته للخط في أروقتها. الساعي يتطرق أيضا إلى دور الموسيقى في صناعة الخط العربي، والاتجاهات المختلفة التي يتبعها فنانو الخط في صناعة اللوحات، ودور تنوع المدن في العالم في إفراز أنواع مختلفة من الخطوط كل منها، بحسب البيئة التي انبثق منها.
حازم صاغية - مفكر وكاتب لبناني (الجزء الثاني)