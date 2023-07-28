د. حبيب عبد الرب سروري – باحث وروائي (الجزء 1)
في الجزء الأول من ثنائية في برنامج "روافد"، يتحدث البروفيسور اليمني حبيب عبد الرب سروري عن موهبته العلمية في الرياضيات وكيف تعانقت مع موهبته الأدبية لتنتج ثراءً فكريا شكل أساس رواياته التي كان منها "تقرير الهدهد" و"ابنة سوسلوف" و"حفيد سندباد" وغيرها من الروايات الأخرى. سروري يتطرق أيضا إلى أهمية التعليم في مقارعة الاستبداد والتخلف الذي منيت به بعض البلدان العربية، ودور التنوير في النهوض بالمشرق العربي، وضرورة محاربة "العبودية الطوعية" كما يُسمّيها والتي ابتلي بها المواطن العربي.
د. مصطفى حجازي – باحث في علم النفس (الجزء الثاني)
في الجزء الأخير مع برنامج "روافد"، يتحدث الباحث في علم النفس الدكتور مصطفى حجازي عن الدوافع النفسية لدى منتسبي الجماعات الأصولية، ويتطرق، من الناحية النفسية، إلى نماذج نبعت من مفهوم العصبيات، كالمرجعية الأبوية التي تمنح رجل الدين سلطة مطلقة... حجازي يتحدث أيضا عن أنواع الذكاء لدى البشر، وكيف يتميز المبدع عن غيره بذكاء محدد، و"المواليد الرقميون" والأجيال المقبلة التي ستُهجن بالتكنولوجيا، إضافة إلى حديثه عن العوامل التي دفعته إلى دراسة علم النفس والتبحر فيه بالتزامن مع انتشار ما يعرف بالقضايا القومية في منتصف القرن الفائت.
د. مصطفى حجازي – باحث في علم النفس
في الجزء الأول من ثنائية يتحدث الباحث في علم النفس الدكتور مصطفى حجازي عن أهمية علم النفس في المجتمعات العربية، وكيف يعمل على تأطير مفاهيم نفسية بما يتوافق مع أبناء المنطقة العربية، وضرورة تغيير أسس سائدة عن هذا العلم في المجتمعات العربية لتتناسب مع واقعهم. حجازي يتحدث أيضا عن استخدام من أسماهم بالمستبدين العرب لمثقفين بهدف تجميل قراراتهم، إضافة إلى شغف الكثير من العرب بـ"الغيبيات" لأسباب عدة أبرزها غياب المواطنة بمعناها الحقيقي عن بعض الدول العربية.
حكيم غيلان – فنان تشكيلي مغربي
تستضيف حلقة "روافد" هذا الأسبوع، الفنان التشكيلي المغربي حكيم غيلان للحديث عن تجربته الفنية، وبداية انطلاقه في رحلة حفر اللوحات وتلوينها، وكيف أصبح من أبرز رموز هذا الفن. "غيلان" يتحدث عن مدينته "أصيلة"، وعن الورش الفنية التي تقام فيها وأبرزها الجداريات، وكيف تعلم وأسس هذا الفن في تلك المدينة، وعن تأثره بفنانين كبار مثل بيكاسو، وسعيه إلى إيجاد بصمة خاصة به، في عالم الفن.
حازم صاغية - الجزء الثالث: بين الأمس واليوم.. سيرة كاتب وبلاد
في الحلقة الأخيرة من سلسلة يتحدث الكاتب والمفكر اللبناني حازم صاغية عن الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم وكيف هٌوجم، بسبب رأيه في حب الناس لها وكتابه عنها: "الهوى دون أهله". كذلك يتطرق صاغية إلى حركة الهجرة واللجوء في الدول العربية، وتفاقم ظاهرة العنصرية حيال العمالة الأجنبية في لبنان، ويشرح حازم صاغية أسباب ابتعاده عن الكتابة في الشأن السياسي.
د. حبيب عبد الرب سروري – باحث وروائي (الجزء 1)