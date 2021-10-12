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الواتساب وتوقف الخدمة لساعات عن العمل، هل الانقطاع أثر على العالم الاجتماعي والرقمي؟

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الواتساب وتوقف الخدمة لساعات عن العمل، هل الانقطاع أثر على العالم الاجتماعي والرقمي؟

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في هذه الحلقة: الواتساب وتوقف الخدمة لساعات عن العمل.
هل الانقطاع أثر على العالم الاجتماعي والرقمي؟ وما هي أفضل الطرق لتجنب هذا الانقطاع المفاجئ؟
أيضا.. البيانات وطرق الحفاظ على الخصوصية والأمان، وكيف نحمي أنفسنا من أن نكون عرضة لجمع البيانات والاستفادة منها؟
وما هي أفضل الطرق لحماية حسابنا بالإنستغرام وبرامج التواصل الاجتماعي وتفعيل الحماية الثنائية خطوة بخطوة؟
وآخر أخبار التقنية مع شركة "هواوي" وما هي الخطط القادمة التي ستقدم عليها خلال السنوات القادمة؟
وأخيرا.. هل احتكار السوق صحي للمستخدم والشركات أم لا بد من التنوع.

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