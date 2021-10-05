لا زال الخلاف قائما أم ما زال الخلاف قائما أيهما أصح؟

قل ما زال الخلافُ قائما، ولم يزلْ قائما، وما زلتُ أقرأ، ولا تضع في مثل هذه التعبيرات "لا" بدل "ما"، فلا يستقيمُ استعمالُ "لا" مع فعل الاستمرار "زال"، إلا بأحد شرطين: إما بتكرارها، وإما أن تكون الجملة للدعاء، أو للرجاء.

مادة اعلانية