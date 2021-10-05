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لا زال الخلاف قائما أم ما زال الخلاف قائما أيهما أصح؟

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لا زال الخلاف قائما أم ما زال الخلاف قائما أيهما أصح؟

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قل ما زال الخلافُ قائما، ولم يزلْ قائما، وما زلتُ أقرأ، ولا تضع في مثل هذه التعبيرات "لا" بدل "ما"، فلا يستقيمُ استعمالُ "لا" مع فعل الاستمرار "زال"، إلا بأحد شرطين: إما بتكرارها، وإما أن تكون الجملة للدعاء، أو للرجاء.

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