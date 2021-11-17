ما الفرق بين "تم افتتاح" و "افتتح" ؟
من الشائع استخدامُ الفعل تم متبوعًا بفعل ٍ مضارع لبيان وقوع حدث: " تم افتتاحُ"، "تم تداولُ"، "تم إدخالُ" ويفضل استخدامُ الفعل ِ الماضي لبيان الحدث ِ عِوضًا عن استخدام ِ "تم" الزائدة: " افتتح"، "تداولت أو انتشرت - باعتبار الأخير كلمة مألوفة بالمعنى ذاته "أدخل"
قال في وقت سابق أم قد قال في وقت سابق أيهما أصح؟
قل: كان الوزيرُ قال في وقت سابق، ولا تقل كان الوزيرُ قد قال في وقت سابق؛ لأنه إذا سبقت "قد" الفعل المضارع أفادت الاحتمالية، مثل "قد يذهبُ الولد" وهذا يعني أنه ربما يذهب وربما لا. أما إذا سبقت قد الفعل الماضي أفادت تأكيد حدوثه، وهي هنا زائدة لا لزوم لها، فنقول: وكان الوزير قال في وقت سابق، كما يفضل دومًا عدم الإحالة لتوقيت غير معلوم، وإضافة موعد التصريحات الرسمية ولو بالتقريب: "وقال الوزير في بداية يونيو الماضي إن كذا..."
مشاكل أم مشكلات أيهما أصح؟
من الأخطاء اللُّغويَّة الشَّائعة جمع "مُشكلة" على "مشاكل"، فخطأٌ لُغويٌّ أن نقولَ: "انتهت المشَاكل"، والصّواب أن نقول: "انتهت المُشكلات"؛ لأنّ "مُشكلة" جمعها "مشكلات" وليس "مشاكل" الَّتي تُخالفُ القياس اللُّغوي، فالمسموعُ عنِ العربِ جمعُها على "مشكلات". إذن قل: انتهت المشكلات، ولا تقل: انتهت المشاكل.
دقق النظر في الأمر أم دقق الأمر أيهما أصح؟
قل دقَّق النظر في الأمر والشيء تدقيقًا، وأدقَّه إدقاقًا، أي تبيَّن فيه، "يتبين تبيُّنًا"، وأعمل فيه فكرَه. ولا تقل: دقق الأمرَ والشيءَ، بهذا المعنى؛ وذلك لأن تدقيق الشيء وإدقاقه يعني جعله دقيقًا "أي ناعمًا"، وليس هذا هو المعنى المراد؛ وإنما المراد جعلُ النظرِ إليه دقيقا، للاطلاعِ على الصغير والكبير والخفي والظاهر والغامض والواضح.
ما الفرق بين "تم افتتاح" و "افتتح" ؟