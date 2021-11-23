ما الفرق بين "تم افتتاح" و "افتتح" ؟

قال في وقت سابق أم قد قال في وقت سابق أيهما أصح؟

قل: كان الوزيرُ قال في وقت سابق، ولا تقل كان الوزيرُ قد قال في وقت سابق؛ لأنه إذا سبقت "قد" الفعل المضارع أفادت الاحتمالية، مثل "قد يذهبُ الولد" وهذا يعني أنه ربما يذهب وربما لا. أما إذا سبقت قد الفعل الماضي أفادت تأكيد حدوثه، وهي هنا زائدة لا لزوم لها، فنقول: وكان الوزير قال في وقت سابق، كما يفضل دومًا عدم الإحالة لتوقيت غير معلوم، وإضافة موعد التصريحات الرسمية ولو بالتقريب: "وقال الوزير في بداية يونيو الماضي إن كذا..."

