"نقص المبلغ ثلاثة أفْلُس" أم "نقص المبلغ ثلاثة فلوس" أيهما أصح؟
قل: نقص المبلغ ثلاثة أفْلُس، أو أربعة أفلُس، وهلم جرا، إلى عشرة أفلس؛ ولا تقل في الفصيح: ثلاثة فلوس، ولا أربعة فلوس، حتى العشرة؛ لأن الأفلس جمع قلة، وهو من الثلاثة إلى العشرة؛ فإذا زاد المبلغ على ذلك قيل: فلوس؛ وكذلك القول في الكلمات التي على هذا الوزن أو نحوه، مثل شهر أشهر شهور.
"أسندتُه إليه" أم "أسندتُه عليه" أيهما أصح؟
قل استند الشيءُ إلى غيره، أو أسندتُه إليه؛ ولا تقل: استند عليه، أو أسندتُه عليه؛ وذلك لأن الإسناد والاستناد يقعان على الشيء الثابت، من إحدى الجهات، لا من جهة العُلو، فينبغي استعمالُ "إلى" وتركُ استعمال "على" لأن "على" تفيدُ الاستعلاء أي الوقوع على الشيءِ من أعلى لا من الجانب.
ما الفرق بين "تم افتتاح" و "افتتح" ؟
من الشائع استخدامُ الفعل تم متبوعًا بفعل ٍ مضارع لبيان وقوع حدث: " تم افتتاحُ"، "تم تداولُ"، "تم إدخالُ" ويفضل استخدامُ الفعل ِ الماضي لبيان الحدث ِ عِوضًا عن استخدام ِ "تم" الزائدة: " افتتح"، "تداولت أو انتشرت - باعتبار الأخير كلمة مألوفة بالمعنى ذاته "أدخل"
قال في وقت سابق أم قد قال في وقت سابق أيهما أصح؟
قل: كان الوزيرُ قال في وقت سابق، ولا تقل كان الوزيرُ قد قال في وقت سابق؛ لأنه إذا سبقت "قد" الفعل المضارع أفادت الاحتمالية، مثل "قد يذهبُ الولد" وهذا يعني أنه ربما يذهب وربما لا. أما إذا سبقت قد الفعل الماضي أفادت تأكيد حدوثه، وهي هنا زائدة لا لزوم لها، فنقول: وكان الوزير قال في وقت سابق، كما يفضل دومًا عدم الإحالة لتوقيت غير معلوم، وإضافة موعد التصريحات الرسمية ولو بالتقريب: "وقال الوزير في بداية يونيو الماضي إن كذا..."
مشاكل أم مشكلات أيهما أصح؟
من الأخطاء اللُّغويَّة الشَّائعة جمع "مُشكلة" على "مشاكل"، فخطأٌ لُغويٌّ أن نقولَ: "انتهت المشَاكل"، والصّواب أن نقول: "انتهت المُشكلات"؛ لأنّ "مُشكلة" جمعها "مشكلات" وليس "مشاكل" الَّتي تُخالفُ القياس اللُّغوي، فالمسموعُ عنِ العربِ جمعُها على "مشكلات". إذن قل: انتهت المشكلات، ولا تقل: انتهت المشاكل.
"نقص المبلغ ثلاثة أفْلُس" أم "نقص المبلغ ثلاثة فلوس" أيهما أصح؟