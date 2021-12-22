"استُقِلَّ فلانٌ في طائرة" أم " استقلَّ فلانٌ طيارةً" أيهما أصح؟

"نقص المبلغ ثلاثة أفْلُس" أم "نقص المبلغ ثلاثة فلوس" أيهما أصح؟

قل: نقص المبلغ ثلاثة أفْلُس، أو أربعة أفلُس، وهلم جرا، إلى عشرة أفلس؛ ولا تقل في الفصيح: ثلاثة فلوس، ولا أربعة فلوس، حتى العشرة؛ لأن الأفلس جمع قلة، وهو من الثلاثة إلى العشرة؛ فإذا زاد المبلغ على ذلك قيل: فلوس؛ وكذلك القول في الكلمات التي على هذا الوزن أو نحوه، مثل شهر أشهر شهور.

