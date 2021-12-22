"استُقِلَّ فلانٌ في طائرة" أم " استقلَّ فلانٌ طيارةً" أيهما أصح؟
قل: استُقِلَّ فلانٌ في طائرة، وركبَ سيارةً؛ ولا تقل: استقلَّ فلانٌ طيارةً أو "سيارةً؛ لأن "استقلها" تأتي بمعنى حملها، فيصير الحامل محمولا، والناقل منقولا؛ إذن أحسن استعمال لـ"استقل" أن يقال: استُقِلّ فلان في طائرة، وركب سيارة.
"الحالة الحاضرة" أم "الحالة الراهنة" أيهما أصح؟
قل: الحالة الحاضرة، أو الحال الحاضرة، أو الحالة العارضة، أو الحالة الطارئة، أي غير الدائمة ولا الثابتة، ولا تقل: الحالة الراهنة، وذلك لأن الراهنة هي بمعنى الثابتة والدائمة في الغالب، لذلك قل الحالة الحاضرة أو الحال الحاضرة ولا تقل الحالة الراهنة.
"نقص المبلغ ثلاثة أفْلُس" أم "نقص المبلغ ثلاثة فلوس" أيهما أصح؟
قل: نقص المبلغ ثلاثة أفْلُس، أو أربعة أفلُس، وهلم جرا، إلى عشرة أفلس؛ ولا تقل في الفصيح: ثلاثة فلوس، ولا أربعة فلوس، حتى العشرة؛ لأن الأفلس جمع قلة، وهو من الثلاثة إلى العشرة؛ فإذا زاد المبلغ على ذلك قيل: فلوس؛ وكذلك القول في الكلمات التي على هذا الوزن أو نحوه، مثل شهر أشهر شهور.
"أسندتُه إليه" أم "أسندتُه عليه" أيهما أصح؟
قل استند الشيءُ إلى غيره، أو أسندتُه إليه؛ ولا تقل: استند عليه، أو أسندتُه عليه؛ وذلك لأن الإسناد والاستناد يقعان على الشيء الثابت، من إحدى الجهات، لا من جهة العُلو، فينبغي استعمالُ "إلى" وتركُ استعمال "على" لأن "على" تفيدُ الاستعلاء أي الوقوع على الشيءِ من أعلى لا من الجانب.
"استُقِلَّ فلانٌ في طائرة" أم " استقلَّ فلانٌ طيارةً" أيهما أصح؟