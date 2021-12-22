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"استُقِلَّ فلانٌ في طائرة" أم " استقلَّ فلانٌ طيارةً" أيهما أصح؟

"استُقِلَّ فلانٌ في طائرة" أم " استقلَّ فلانٌ طيارةً" أيهما أصح؟

قل ولا تقل

قل: استُقِلَّ فلانٌ في طائرة، وركبَ سيارةً؛ ولا تقل: استقلَّ فلانٌ طيارةً أو "سيارةً؛ لأن "استقلها" تأتي بمعنى حملها، فيصير الحامل محمولا، والناقل منقولا؛ إذن أحسن استعمال لـ"استقل" أن يقال: استُقِلّ فلان في طائرة، وركب سيارة.

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"استُقِلَّ فلانٌ في طائرة" أم " استقلَّ فلانٌ طيارةً" أيهما أصح؟

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