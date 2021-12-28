"شهور كثيرة وأشهر قليلة" أم " شهور قليلة وأشهر كثيرة" أيهما أصح؟
قل: شهور كثيرة، وأشهر قليلة؛ ولا تقل: شهور قليلة، وأشهر كثيرة؛ وذلك لأن الشهور جمع تكسير للكثرة، فهو على وزن فُعول، فلا يمكن أن تكون عدته قليلة؛ أما الأشهر فهو جمع تكسير للقلة، أي لأدنى العدد؛ وهو من الثلاثة إلى العشرة، فلا يصح وصفه بالكثرة؛ وهذا من أخص الخصائص في اللغة العربية، أعني أن يقدَّر العدد بلفظ الجمع تقديرا عاما، إذن قل: شهور، للكثير، وأشهر، للقليل، إذن قل: شهور كثيرة وأشهر قليلة.
"استُقِلَّ فلانٌ في طائرة" أم " استقلَّ فلانٌ طيارةً" أيهما أصح؟
قل: استُقِلَّ فلانٌ في طائرة، وركبَ سيارةً؛ ولا تقل: استقلَّ فلانٌ طيارةً أو "سيارةً؛ لأن "استقلها" تأتي بمعنى حملها، فيصير الحامل محمولا، والناقل منقولا؛ إذن أحسن استعمال لـ"استقل" أن يقال: استُقِلّ فلان في طائرة، وركب سيارة.
"الحالة الحاضرة" أم "الحالة الراهنة" أيهما أصح؟
قل: الحالة الحاضرة، أو الحال الحاضرة، أو الحالة العارضة، أو الحالة الطارئة، أي غير الدائمة ولا الثابتة، ولا تقل: الحالة الراهنة، وذلك لأن الراهنة هي بمعنى الثابتة والدائمة في الغالب، لذلك قل الحالة الحاضرة أو الحال الحاضرة ولا تقل الحالة الراهنة.
"نقص المبلغ ثلاثة أفْلُس" أم "نقص المبلغ ثلاثة فلوس" أيهما أصح؟
قل: نقص المبلغ ثلاثة أفْلُس، أو أربعة أفلُس، وهلم جرا، إلى عشرة أفلس؛ ولا تقل في الفصيح: ثلاثة فلوس، ولا أربعة فلوس، حتى العشرة؛ لأن الأفلس جمع قلة، وهو من الثلاثة إلى العشرة؛ فإذا زاد المبلغ على ذلك قيل: فلوس؛ وكذلك القول في الكلمات التي على هذا الوزن أو نحوه، مثل شهر أشهر شهور.
"شهور كثيرة وأشهر قليلة" أم " شهور قليلة وأشهر كثيرة" أيهما أصح؟