"شهور كثيرة وأشهر قليلة" أم " شهور قليلة وأشهر كثيرة" أيهما أصح؟

قل: شهور كثيرة، وأشهر قليلة؛ ولا تقل: شهور قليلة، وأشهر كثيرة؛ وذلك لأن الشهور جمع تكسير للكثرة، فهو على وزن فُعول، فلا يمكن أن تكون عدته قليلة؛ أما الأشهر فهو جمع تكسير للقلة، أي لأدنى العدد؛ وهو من الثلاثة إلى العشرة، فلا يصح وصفه بالكثرة؛ وهذا من أخص الخصائص في اللغة العربية، أعني أن يقدَّر العدد بلفظ الجمع تقديرا عاما، إذن قل: شهور، للكثير، وأشهر، للقليل، إذن قل: شهور كثيرة وأشهر قليلة.

