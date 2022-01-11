"قُمامة" أم "قِمامة" أيهما صحيح؟
قل: "قـُمامة"، ولا تقل: "قـِـمامة" بكسرها؛ فالبعض يقول حاوية القـِـمامة بكسر القاف، وهذا الضبط غير صحيح إذ لم ترد بهذا الضبط في المعاجم اللغويّـة، وصواب الضبط: حاوية القُمامة بضمّ القاف فهذا هو الضبط الصحيح وفقا للمعاجم، إذنْ، قُلْ: "قـُمامة" بضمّ القاف، ولا تـَــقُلْ: "قـِـمامة" بكسرها.
"استبدلتُ قلما جديدا بقلمي" أم "استبدلتُ قلمي بقلم جديد" أيهما أصح؟
قل: استبدلتُ الشيءَ الجديد بالشيء القديم الذي عندي؛ ولا تقل: استبدلتُ الشيءَ القديمَ الذي عندي بالشيء الجديد - مثال قل استبدلت قلمًا جديدًا بقلمي ولا تقل استبدلت قلمي بقلم جديد؛ ويجوز وضع كلمة "مكان" موضع الباء البدلية، مثلا: "استبدلت دكانا مكانَ داري"، و"استبدلت مكانَ داري دكانا.
"شهور كثيرة وأشهر قليلة" أم " شهور قليلة وأشهر كثيرة" أيهما أصح؟
قل: شهور كثيرة، وأشهر قليلة؛ ولا تقل: شهور قليلة، وأشهر كثيرة؛ وذلك لأن الشهور جمع تكسير للكثرة، فهو على وزن فُعول، فلا يمكن أن تكون عدته قليلة؛ أما الأشهر فهو جمع تكسير للقلة، أي لأدنى العدد؛ وهو من الثلاثة إلى العشرة، فلا يصح وصفه بالكثرة؛ وهذا من أخص الخصائص في اللغة العربية، أعني أن يقدَّر العدد بلفظ الجمع تقديرا عاما، إذن قل: شهور، للكثير، وأشهر، للقليل، إذن قل: شهور كثيرة وأشهر قليلة.
"استُقِلَّ فلانٌ في طائرة" أم " استقلَّ فلانٌ طيارةً" أيهما أصح؟
قل: استُقِلَّ فلانٌ في طائرة، وركبَ سيارةً؛ ولا تقل: استقلَّ فلانٌ طيارةً أو "سيارةً؛ لأن "استقلها" تأتي بمعنى حملها، فيصير الحامل محمولا، والناقل منقولا؛ إذن أحسن استعمال لـ"استقل" أن يقال: استُقِلّ فلان في طائرة، وركب سيارة.
"قُمامة" أم "قِمامة" أيهما صحيح؟