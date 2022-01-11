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"قُمامة" أم "قِمامة" أيهما صحيح؟

"قُمامة" أم "قِمامة" أيهما صحيح؟

قل ولا تقل

قل: "قـُمامة"، ولا تقل: "قـِـمامة" بكسرها؛ فالبعض يقول حاوية القـِـمامة بكسر القاف، وهذا الضبط غير صحيح إذ لم ترد بهذا الضبط في المعاجم اللغويّـة، وصواب الضبط: حاوية القُمامة بضمّ القاف فهذا هو الضبط الصحيح وفقا للمعاجم، إذنْ، قُلْ: "قـُمامة" بضمّ القاف، ولا تـَــقُلْ: "قـِـمامة" بكسرها.

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