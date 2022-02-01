"ذو مُرُوءَة" أم "ذو مَرُوءَة" أيهما صحيح؟
قل: "ذو مُرُوءَة" ولا تقل: "ذو مَرُوءة"؛ لأن ضبط كلمة مَرُوءة بفتح الميم غير صحيح، والصواب أن تقول: ذو مُرُوءة بالضمّ كما في المعاجم اللغوية، إذ الثابت فيها مُرُوءة بضمّ الميم مَصْدَرا للفعل "مَرُؤَ". إذنْ، قُلْ: مُرُوءة، بضمّ الميم ولا تَقُلْ: مَرُوءة بفتحها.
"مِكْحَلَة" أم "مَكْحَلَة" أيهما صحيح؟
قل: "مِكْحَـلَة" بكسر الميم، ولا تقل: "مَكْحَـلَة" بفتح الميم؛ لأن مِكْحَـلَة بكسر الميم، هي اسم آلة لوضع الكُحْـل في العين، فقد ذكرت المعاجم اللغويّة أنَّ القياس فيها أنْ تأتي على وزن "مِفْعَـلَة" بكسر الميم، لأنها آلة ووزن "مِفْعَـلَة" وزن قياسيّ مُطَّرد في الآلات. والغريب أنها ضُـبـِطَت في المعاجم بوزن آخر وهو "مُكْحُـلَة" بضمّ الميم والحاء وهو من النوادر؛ لأنَّ الوزن القياسيّ المشهور فيها هو "مـِـفْعَـلَة". إذن قل: مِكْحَـلَة لا مَكْحَـلَة.
"كَذَبَ" أم "كَذِبَ" أيهما صحيح؟
قل: "كَذَبَ فلان في حديثه" بفتح الذال، لا "كَذِبَ فلان في حديثه"، أي بكسر الذال؛ لأن هذا الضبط غير صحيح، فالثابت في المعاجم اللغويَّة أنَّ الفعل "كَذَبَ" من باب "ضَرَبَ" فهو مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع، فكما يقال: ضَرَبَ - يَضْرِبُ - يقال: كَذَبَ - يَكْذِبُ، فكلاهما على وزن "فَعَلَ - يَفْعِلُ"، لذلك لا صِحَّة لقول بعضهم: كَذِبَ في حديثه بكسر الذال.
"قُمامة" أم "قِمامة" أيهما صحيح؟
قل: "قـُمامة"، ولا تقل: "قـِـمامة" بكسرها؛ فالبعض يقول حاوية القـِـمامة بكسر القاف، وهذا الضبط غير صحيح إذ لم ترد بهذا الضبط في المعاجم اللغويّـة، وصواب الضبط: حاوية القُمامة بضمّ القاف فهذا هو الضبط الصحيح وفقا للمعاجم، إذنْ، قُلْ: "قـُمامة" بضمّ القاف، ولا تـَــقُلْ: "قـِـمامة" بكسرها.
"استبدلتُ قلما جديدا بقلمي" أم "استبدلتُ قلمي بقلم جديد" أيهما أصح؟
قل: استبدلتُ الشيءَ الجديد بالشيء القديم الذي عندي؛ ولا تقل: استبدلتُ الشيءَ القديمَ الذي عندي بالشيء الجديد - مثال قل استبدلت قلمًا جديدًا بقلمي ولا تقل استبدلت قلمي بقلم جديد؛ ويجوز وضع كلمة "مكان" موضع الباء البدلية، مثلا: "استبدلت دكانا مكانَ داري"، و"استبدلت مكانَ داري دكانا.
"ذو مُرُوءَة" أم "ذو مَرُوءَة" أيهما صحيح؟