"ذو مُرُوءَة" أم "ذو مَرُوءَة" أيهما صحيح؟

قل: "كَذَبَ فلان في حديثه" بفتح الذال، لا "كَذِبَ فلان في حديثه"، أي بكسر الذال؛ لأن هذا الضبط غير صحيح، فالثابت في المعاجم اللغويَّة أنَّ الفعل "كَذَبَ" من باب "ضَرَبَ" فهو مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع، فكما يقال: ضَرَبَ - يَضْرِبُ - يقال: كَذَبَ - يَكْذِبُ، فكلاهما على وزن "فَعَلَ - يَفْعِلُ"، لذلك لا صِحَّة لقول بعضهم: كَذِبَ في حديثه بكسر الذال.