"بعضهم يتقاسمون الفريسة" أم "البعض منهم يتقاسمون الفريسة" أيهما صحيح؟
قل كان بعضهم يتقاسمون الفريسة، ولا تقل كانَ البعضُ منهمْ يتقاسَمونَ الفَريسةَ
لأنه مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام كلمة "بعض" مُعرَّفة "بأل التَّعريف"، فكلمة "بعض" لا تدخلها "أل التَّعريف" كما ذكرنا لأنَّها في نِيَّة الإضافةِ.
الأمرُ ذاته مع كلمةِ "غير"، فلا تدخُلها "أل التّعريف"؛ مثل: "إنَّ المصطلحاتِ الغير قانونيَّة"، والصَّواب أن تقول: "إنَّ المصطلحاتِ غير القانونيَّة".
"فاكهة مُزَّة" أم "فاكهة مِزِّة" أيهما صحيح؟
البعض يقول: هذه "فاكهة مَـِــزَّة" بفتح الميم أو بكسرها، وهذا الضبط غير صحيح، أي طعمها بين الحامض والحلو، وصواب الضبط: "فاكهة مُزَّة" بضمّ الميم. فالثابت في المعاجم اللغويَّة ضبط الكلمة بضمّ الميم، فهكذا نطقت العرب، جاء في اللسان: "الـمُـزُّ بين الحامض والحلو".
إذنْ، قُلْ: مُزَّة ومُزّ بضمّ الميم ثم زاء مُشَدَّدة، ولا تقل: مِـَــزَّة، ومِـَزّ بفتح الميم أو كسرها.
"ذو مُرُوءَة" أم "ذو مَرُوءَة" أيهما صحيح؟
قل: "ذو مُرُوءَة" ولا تقل: "ذو مَرُوءة"؛ لأن ضبط كلمة مَرُوءة بفتح الميم غير صحيح، والصواب أن تقول: ذو مُرُوءة بالضمّ كما في المعاجم اللغوية، إذ الثابت فيها مُرُوءة بضمّ الميم مَصْدَرا للفعل "مَرُؤَ". إذنْ، قُلْ: مُرُوءة، بضمّ الميم ولا تَقُلْ: مَرُوءة بفتحها.
"مِكْحَلَة" أم "مَكْحَلَة" أيهما صحيح؟
قل: "مِكْحَـلَة" بكسر الميم، ولا تقل: "مَكْحَـلَة" بفتح الميم؛ لأن مِكْحَـلَة بكسر الميم، هي اسم آلة لوضع الكُحْـل في العين، فقد ذكرت المعاجم اللغويّة أنَّ القياس فيها أنْ تأتي على وزن "مِفْعَـلَة" بكسر الميم، لأنها آلة ووزن "مِفْعَـلَة" وزن قياسيّ مُطَّرد في الآلات. والغريب أنها ضُـبـِطَت في المعاجم بوزن آخر وهو "مُكْحُـلَة" بضمّ الميم والحاء وهو من النوادر؛ لأنَّ الوزن القياسيّ المشهور فيها هو "مـِـفْعَـلَة". إذن قل: مِكْحَـلَة لا مَكْحَـلَة.
"كَذَبَ" أم "كَذِبَ" أيهما صحيح؟
قل: "كَذَبَ فلان في حديثه" بفتح الذال، لا "كَذِبَ فلان في حديثه"، أي بكسر الذال؛ لأن هذا الضبط غير صحيح، فالثابت في المعاجم اللغويَّة أنَّ الفعل "كَذَبَ" من باب "ضَرَبَ" فهو مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع، فكما يقال: ضَرَبَ - يَضْرِبُ - يقال: كَذَبَ - يَكْذِبُ، فكلاهما على وزن "فَعَلَ - يَفْعِلُ"، لذلك لا صِحَّة لقول بعضهم: كَذِبَ في حديثه بكسر الذال.
"بعضهم يتقاسمون الفريسة" أم "البعض منهم يتقاسمون الفريسة" أيهما صحيح؟