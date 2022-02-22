"تثبت فلان في الأمر" أم "تثبت فلان من الأمر" أيهما صحيح؟

قل: تثبت فلان في الأمر، وينبغي التثبت في ذلك؛ ولا تقل: تثبت فلان من الأمر، ولا تقل: ينبغي التثبت من الأمر؛ لأن حرف الجر "من" ليس من الحروف الظرفية، فلذلك لا يجوز أن يقال: "تثبت من الأمر"، بمعنى "تثبت فيه"، كما لا يقال: جلس من الكرسي بمعنى "جلس عليه، ولا وقف من التل" بمعنى وقف على التل.

إذن قل تثبت فلان في الأمر ولا تقل تثبت فلان من الأمر.

