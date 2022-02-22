"تثبت فلان في الأمر" أم "تثبت فلان من الأمر" أيهما صحيح؟
قل: تثبت فلان في الأمر، وينبغي التثبت في ذلك؛ ولا تقل: تثبت فلان من الأمر، ولا تقل: ينبغي التثبت من الأمر؛ لأن حرف الجر "من" ليس من الحروف الظرفية، فلذلك لا يجوز أن يقال: "تثبت من الأمر"، بمعنى "تثبت فيه"، كما لا يقال: جلس من الكرسي بمعنى "جلس عليه، ولا وقف من التل" بمعنى وقف على التل.
إذن قل تثبت فلان في الأمر ولا تقل تثبت فلان من الأمر.
"بعضهم يتقاسمون الفريسة" أم "البعض منهم يتقاسمون الفريسة" أيهما صحيح؟
قل كان بعضهم يتقاسمون الفريسة، ولا تقل كانَ البعضُ منهمْ يتقاسَمونَ الفَريسةَ
لأنه مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام كلمة "بعض" مُعرَّفة "بأل التَّعريف"، فكلمة "بعض" لا تدخلها "أل التَّعريف" كما ذكرنا لأنَّها في نِيَّة الإضافةِ.
الأمرُ ذاته مع كلمةِ "غير"، فلا تدخُلها "أل التّعريف"؛ مثل: "إنَّ المصطلحاتِ الغير قانونيَّة"، والصَّواب أن تقول: "إنَّ المصطلحاتِ غير القانونيَّة".
"فاكهة مُزَّة" أم "فاكهة مِزِّة" أيهما صحيح؟
البعض يقول: هذه "فاكهة مَـِــزَّة" بفتح الميم أو بكسرها، وهذا الضبط غير صحيح، أي طعمها بين الحامض والحلو، وصواب الضبط: "فاكهة مُزَّة" بضمّ الميم. فالثابت في المعاجم اللغويَّة ضبط الكلمة بضمّ الميم، فهكذا نطقت العرب، جاء في اللسان: "الـمُـزُّ بين الحامض والحلو".
إذنْ، قُلْ: مُزَّة ومُزّ بضمّ الميم ثم زاء مُشَدَّدة، ولا تقل: مِـَــزَّة، ومِـَزّ بفتح الميم أو كسرها.
"ذو مُرُوءَة" أم "ذو مَرُوءَة" أيهما صحيح؟
قل: "ذو مُرُوءَة" ولا تقل: "ذو مَرُوءة"؛ لأن ضبط كلمة مَرُوءة بفتح الميم غير صحيح، والصواب أن تقول: ذو مُرُوءة بالضمّ كما في المعاجم اللغوية، إذ الثابت فيها مُرُوءة بضمّ الميم مَصْدَرا للفعل "مَرُؤَ". إذنْ، قُلْ: مُرُوءة، بضمّ الميم ولا تَقُلْ: مَرُوءة بفتحها.
"مِكْحَلَة" أم "مَكْحَلَة" أيهما صحيح؟
قل: "مِكْحَـلَة" بكسر الميم، ولا تقل: "مَكْحَـلَة" بفتح الميم؛ لأن مِكْحَـلَة بكسر الميم، هي اسم آلة لوضع الكُحْـل في العين، فقد ذكرت المعاجم اللغويّة أنَّ القياس فيها أنْ تأتي على وزن "مِفْعَـلَة" بكسر الميم، لأنها آلة ووزن "مِفْعَـلَة" وزن قياسيّ مُطَّرد في الآلات. والغريب أنها ضُـبـِطَت في المعاجم بوزن آخر وهو "مُكْحُـلَة" بضمّ الميم والحاء وهو من النوادر؛ لأنَّ الوزن القياسيّ المشهور فيها هو "مـِـفْعَـلَة". إذن قل: مِكْحَـلَة لا مَكْحَـلَة.
"تثبت فلان في الأمر" أم "تثبت فلان من الأمر" أيهما صحيح؟