"أعجبتني هذه القِصص" أم "أعجبتني هذه القَصص" أيهما صحيح؟
قل: أعجبني هذا القَصَصُ، وأعجبتني هذه القِصَص؛ ولا تقل: أعجبتني هذه القَصَص؛ فالقَصص اسم مفعول قديم بمعنى المقصوص، "فهو مذكر لا مؤنث"؛ وأما القِصص، بكسر القاف، فهي جمع قصة، بمعنى الخبر والحكاية والرواية، "وهي مؤنث" ؛ وتُجمع القِصة على قِصص، كإِربة وإِرَب.
"تثبت فلان في الأمر" أم "تثبت فلان من الأمر" أيهما صحيح؟
قل: تثبت فلان في الأمر، وينبغي التثبت في ذلك؛ ولا تقل: تثبت فلان من الأمر، ولا تقل: ينبغي التثبت من الأمر؛ لأن حرف الجر "من" ليس من الحروف الظرفية، فلذلك لا يجوز أن يقال: "تثبت من الأمر"، بمعنى "تثبت فيه"، كما لا يقال: جلس من الكرسي بمعنى "جلس عليه، ولا وقف من التل" بمعنى وقف على التل.
إذن قل تثبت فلان في الأمر ولا تقل تثبت فلان من الأمر.
"بعضهم يتقاسمون الفريسة" أم "البعض منهم يتقاسمون الفريسة" أيهما صحيح؟
قل كان بعضهم يتقاسمون الفريسة، ولا تقل كانَ البعضُ منهمْ يتقاسَمونَ الفَريسةَ
لأنه مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام كلمة "بعض" مُعرَّفة "بأل التَّعريف"، فكلمة "بعض" لا تدخلها "أل التَّعريف" كما ذكرنا لأنَّها في نِيَّة الإضافةِ.
الأمرُ ذاته مع كلمةِ "غير"، فلا تدخُلها "أل التّعريف"؛ مثل: "إنَّ المصطلحاتِ الغير قانونيَّة"، والصَّواب أن تقول: "إنَّ المصطلحاتِ غير القانونيَّة".
"فاكهة مُزَّة" أم "فاكهة مِزِّة" أيهما صحيح؟
البعض يقول: هذه "فاكهة مَـِــزَّة" بفتح الميم أو بكسرها، وهذا الضبط غير صحيح، أي طعمها بين الحامض والحلو، وصواب الضبط: "فاكهة مُزَّة" بضمّ الميم. فالثابت في المعاجم اللغويَّة ضبط الكلمة بضمّ الميم، فهكذا نطقت العرب، جاء في اللسان: "الـمُـزُّ بين الحامض والحلو".
إذنْ، قُلْ: مُزَّة ومُزّ بضمّ الميم ثم زاء مُشَدَّدة، ولا تقل: مِـَــزَّة، ومِـَزّ بفتح الميم أو كسرها.
"ذو مُرُوءَة" أم "ذو مَرُوءَة" أيهما صحيح؟
قل: "ذو مُرُوءَة" ولا تقل: "ذو مَرُوءة"؛ لأن ضبط كلمة مَرُوءة بفتح الميم غير صحيح، والصواب أن تقول: ذو مُرُوءة بالضمّ كما في المعاجم اللغوية، إذ الثابت فيها مُرُوءة بضمّ الميم مَصْدَرا للفعل "مَرُؤَ". إذنْ، قُلْ: مُرُوءة، بضمّ الميم ولا تَقُلْ: مَرُوءة بفتحها.
"أعجبتني هذه القِصص" أم "أعجبتني هذه القَصص" أيهما صحيح؟