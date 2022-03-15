ما الفرق بين "بائسون" و "بُؤَساء"؟
يقال: هو رجل بائس، أي شديد الحاجة، وقد بَئِس يبأس بُؤْسا، وجمع البائس المشهور هو بائسون؛ ولا يقال بهذا المعنى: بُؤَساء، لأن البُؤَساء جمع البئيس أي الشجاع؛ فالبؤساء هم الشجعان الأشداء؛ وإطلاق صيغتهم هذه على البائسين من الخطأ المبين الذي لا يجوز التسامح فيه ولا التساهل.
"عالم بذلك" أم "له إلمام واسع به" أيهما صحيح؟
قل: هو عالم بذلك، وذو علم، وعليم به، ومتبحر فيه، وذو تبحر، وخبير به، وواسع الاطلاع عليه؛ ولا تقل: له إلمام واسع به، بهذا المعنى؛ وذلك لأن الإلمام هو أدنى المعرفة؛ وهو مأخوذ من قول العرب "ألممتُ بفلان إلماما"، ويقال أيضا: "ألممتُ عليه"، وألمّ فلان بالذنب، أي قاربه؛ فالإلمام هو النزول، وهو من ألفاظ القلة والمقاربة؛ ولذلك لا يجوز استعماله للكثرة،.
إذن قل: هو عالم بذلك وذو علم وعليم به، ولا تقل: له إلمام واسع به.
"أعجبتني هذه القِصص" أم "أعجبتني هذه القَصص" أيهما صحيح؟
قل: أعجبني هذا القَصَصُ، وأعجبتني هذه القِصَص؛ ولا تقل: أعجبتني هذه القَصَص؛ فالقَصص اسم مفعول قديم بمعنى المقصوص، "فهو مذكر لا مؤنث"؛ وأما القِصص، بكسر القاف، فهي جمع قصة، بمعنى الخبر والحكاية والرواية، "وهي مؤنث" ؛ وتُجمع القِصة على قِصص، كإِربة وإِرَب.
"تثبت فلان في الأمر" أم "تثبت فلان من الأمر" أيهما صحيح؟
قل: تثبت فلان في الأمر، وينبغي التثبت في ذلك؛ ولا تقل: تثبت فلان من الأمر، ولا تقل: ينبغي التثبت من الأمر؛ لأن حرف الجر "من" ليس من الحروف الظرفية، فلذلك لا يجوز أن يقال: "تثبت من الأمر"، بمعنى "تثبت فيه"، كما لا يقال: جلس من الكرسي بمعنى "جلس عليه، ولا وقف من التل" بمعنى وقف على التل.
إذن قل تثبت فلان في الأمر ولا تقل تثبت فلان من الأمر.
"بعضهم يتقاسمون الفريسة" أم "البعض منهم يتقاسمون الفريسة" أيهما صحيح؟
قل كان بعضهم يتقاسمون الفريسة، ولا تقل كانَ البعضُ منهمْ يتقاسَمونَ الفَريسةَ
لأنه مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام كلمة "بعض" مُعرَّفة "بأل التَّعريف"، فكلمة "بعض" لا تدخلها "أل التَّعريف" كما ذكرنا لأنَّها في نِيَّة الإضافةِ.
الأمرُ ذاته مع كلمةِ "غير"، فلا تدخُلها "أل التّعريف"؛ مثل: "إنَّ المصطلحاتِ الغير قانونيَّة"، والصَّواب أن تقول: "إنَّ المصطلحاتِ غير القانونيَّة".
ما الفرق بين "بائسون" و "بُؤَساء"؟