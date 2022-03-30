كلمة "بينما" وموقعها في الجملة
مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام "بينما" في وسط الجُملة، على سبيل المثال: "كانَ محمودُ غاضبًا بينما كانت زوجتُه تضحكُ". السَّببُ: أنَّ "بينما" ظرف زمانٍ بمعنى المُفاجأةِ ويجبُ أن تكونَ لها الصَّدارةُ أي في بدايةِ الجُملةِ؛ لذلك من الفصاحةِ القول: "بينما كانَ محمود غاضبًا كانت زوجته تضحكُ"، أو: "كانَ محمود غاضبًا في حين كانت زوجتُه تضحكُ".
ما الفرق بين "بائسون" و "بُؤَساء"؟
يقال: هو رجل بائس، أي شديد الحاجة، وقد بَئِس يبأس بُؤْسا، وجمع البائس المشهور هو بائسون؛ ولا يقال بهذا المعنى: بُؤَساء، لأن البُؤَساء جمع البئيس أي الشجاع؛ فالبؤساء هم الشجعان الأشداء؛ وإطلاق صيغتهم هذه على البائسين من الخطأ المبين الذي لا يجوز التسامح فيه ولا التساهل.
"عالم بذلك" أم "له إلمام واسع به" أيهما صحيح؟
قل: هو عالم بذلك، وذو علم، وعليم به، ومتبحر فيه، وذو تبحر، وخبير به، وواسع الاطلاع عليه؛ ولا تقل: له إلمام واسع به، بهذا المعنى؛ وذلك لأن الإلمام هو أدنى المعرفة؛ وهو مأخوذ من قول العرب "ألممتُ بفلان إلماما"، ويقال أيضا: "ألممتُ عليه"، وألمّ فلان بالذنب، أي قاربه؛ فالإلمام هو النزول، وهو من ألفاظ القلة والمقاربة؛ ولذلك لا يجوز استعماله للكثرة،.
إذن قل: هو عالم بذلك وذو علم وعليم به، ولا تقل: له إلمام واسع به.
"أعجبتني هذه القِصص" أم "أعجبتني هذه القَصص" أيهما صحيح؟
قل: أعجبني هذا القَصَصُ، وأعجبتني هذه القِصَص؛ ولا تقل: أعجبتني هذه القَصَص؛ فالقَصص اسم مفعول قديم بمعنى المقصوص، "فهو مذكر لا مؤنث"؛ وأما القِصص، بكسر القاف، فهي جمع قصة، بمعنى الخبر والحكاية والرواية، "وهي مؤنث" ؛ وتُجمع القِصة على قِصص، كإِربة وإِرَب.
كلمة "بينما" وموقعها في الجملة