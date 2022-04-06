أسهم الطلاب أم ساهم الطلاب أيهما أصح؟

قل: هو عالم بذلك، وذو علم، وعليم به، ومتبحر فيه، وذو تبحر، وخبير به، وواسع الاطلاع عليه؛ ولا تقل: له إلمام واسع به، بهذا المعنى؛ وذلك لأن الإلمام هو أدنى المعرفة؛ وهو مأخوذ من قول العرب "ألممتُ بفلان إلماما"، ويقال أيضا: "ألممتُ عليه"، وألمّ فلان بالذنب، أي قاربه؛ فالإلمام هو النزول، وهو من ألفاظ القلة والمقاربة؛ ولذلك لا يجوز استعماله للكثرة،.

إذن قل: هو عالم بذلك وذو علم وعليم به، ولا تقل: له إلمام واسع به.

