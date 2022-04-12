مشروعات أم مشاريع أيهما أصح؟

مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام "بينما" في وسط الجُملة، على سبيل المثال: "كانَ محمودُ غاضبًا بينما كانت زوجتُه تضحكُ". السَّببُ: أنَّ "بينما" ظرف زمانٍ بمعنى المُفاجأةِ ويجبُ أن تكونَ لها الصَّدارةُ أي في بدايةِ الجُملةِ؛ لذلك من الفصاحةِ القول: "بينما كانَ محمود غاضبًا كانت زوجته تضحكُ"، أو: "كانَ محمود غاضبًا في حين كانت زوجتُه تضحكُ".