مشروعات أم مشاريع أيهما أصح؟
جمع مفعول على مفاعيل
اختلفَ كثيرٌ من الباحثينَ والنَّحويِّين حول جمع مفعول على مفاعيل، مثل: "مشروع، مشاريع"، "موضوع، مواضيع"، "مكتوب، مكاتيب"، "منشور، مناشير"، والصَّواب جمعها على مفعولات، مثل:
مشروع - مشروعات. موضوع - موضوعات. مكتوب - مكتوبات. منشور - منشورات.
وليس "مشاريع" و"مواضيع" و"مكاتيب" و"مناشير".. وغيرها، كما هو شائع؛ والسَّبب أنَّ جمع الصِّفاتِ على وزن مفاعيل هو سماعيٌّ ولا يُقاسُ عليهِ، وهذا من بابِ جموع التَّكسير.
أسهم الطلاب أم ساهم الطلاب أيهما أصح؟
قل أسهمَ الطُّلابُ في تنظيفِ المدرسةِ وعليك الإسهامُ في فعلِ الخيرِ.
ولا تقل ساهمَ الطُّلابُ في تنظيفِ المدرسةِ. أو عليكَ المساهمةُ في فعلِ الخيرِ.
لأن الفعلَ "ساهم" من الأفعال الَّتي تُستخدم في غير معناها الأصلي، فاستخدامُ كلمةِ ساهم بمعنى "شارك" خطأٌ شائعٌ لأنَّ الفعل "ساهم" معناه "اقترع" وقد قال تعالى عن نبيّه يونس {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ}.
إذًا قل: عليك الإسهامُ في فعل الخير، ولا تقل عليك المساهمةُ في فعل الخير.
كلمة "بينما" وموقعها في الجملة
مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام "بينما" في وسط الجُملة، على سبيل المثال: "كانَ محمودُ غاضبًا بينما كانت زوجتُه تضحكُ". السَّببُ: أنَّ "بينما" ظرف زمانٍ بمعنى المُفاجأةِ ويجبُ أن تكونَ لها الصَّدارةُ أي في بدايةِ الجُملةِ؛ لذلك من الفصاحةِ القول: "بينما كانَ محمود غاضبًا كانت زوجته تضحكُ"، أو: "كانَ محمود غاضبًا في حين كانت زوجتُه تضحكُ".
ما الفرق بين "بائسون" و "بُؤَساء"؟
يقال: هو رجل بائس، أي شديد الحاجة، وقد بَئِس يبأس بُؤْسا، وجمع البائس المشهور هو بائسون؛ ولا يقال بهذا المعنى: بُؤَساء، لأن البُؤَساء جمع البئيس أي الشجاع؛ فالبؤساء هم الشجعان الأشداء؛ وإطلاق صيغتهم هذه على البائسين من الخطأ المبين الذي لا يجوز التسامح فيه ولا التساهل.
مشروعات أم مشاريع أيهما أصح؟