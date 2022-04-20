ما الفرق بين اشتري الآن واشترِ الآن؟
يُخطئُ عددٌ لا بأسَ بهِ في كتابةِ جُملٍ من نوع:
اشتري الآن! أو اشتري اثنين واحصل على الثَّالث مجَّانًا!
وذلك بإثبات حرف "الياء" في فعل الأمر الَّذي يُبنَى على السُّكون إذا كانَ صحيحَ الآخِر، ويُبنى على حذفِ حرفِ العِلَّة إذا كان مُعتلَّ الآخِرِ، وحرفُ العِلَّة هنا هو "الياء"،
والصّواب كتابتها: "اشتَرِ"، بحذف الياء والتَّعويضُ عنها بالكسرِ للمُخاطبِ المُذكَّر. أما في حال مُخاطبة الأُنثى فتُثبتُ الياء في فعلِ الأمر؛ لأنَّها ليست ياء العِلَّة إنَّما هي ياء المُخاطبة، وفعل الأمر إذا اتَّصلت بهِ ياءُ المُخاطبةِ يُبنى على حذفِ حرفِ النُّون.
إذًا، نقول: "اشترِ" بحذف الياء، للمُذكَّر. ونقول: "اشتري" بإضافة الياء، للمُؤنَّث.
مشروعات أم مشاريع أيهما أصح؟
جمع مفعول على مفاعيل
اختلفَ كثيرٌ من الباحثينَ والنَّحويِّين حول جمع مفعول على مفاعيل، مثل: "مشروع، مشاريع"، "موضوع، مواضيع"، "مكتوب، مكاتيب"، "منشور، مناشير"، والصَّواب جمعها على مفعولات، مثل:
مشروع - مشروعات. موضوع - موضوعات. مكتوب - مكتوبات. منشور - منشورات.
وليس "مشاريع" و"مواضيع" و"مكاتيب" و"مناشير".. وغيرها، كما هو شائع؛ والسَّبب أنَّ جمع الصِّفاتِ على وزن مفاعيل هو سماعيٌّ ولا يُقاسُ عليهِ، وهذا من بابِ جموع التَّكسير.
أسهم الطلاب أم ساهم الطلاب أيهما أصح؟
قل أسهمَ الطُّلابُ في تنظيفِ المدرسةِ وعليك الإسهامُ في فعلِ الخيرِ.
ولا تقل ساهمَ الطُّلابُ في تنظيفِ المدرسةِ. أو عليكَ المساهمةُ في فعلِ الخيرِ.
لأن الفعلَ "ساهم" من الأفعال الَّتي تُستخدم في غير معناها الأصلي، فاستخدامُ كلمةِ ساهم بمعنى "شارك" خطأٌ شائعٌ لأنَّ الفعل "ساهم" معناه "اقترع" وقد قال تعالى عن نبيّه يونس {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ}.
إذًا قل: عليك الإسهامُ في فعل الخير، ولا تقل عليك المساهمةُ في فعل الخير.
كلمة "بينما" وموقعها في الجملة
مِنَ الأخطاءِ الشَّائعة استخدام "بينما" في وسط الجُملة، على سبيل المثال: "كانَ محمودُ غاضبًا بينما كانت زوجتُه تضحكُ". السَّببُ: أنَّ "بينما" ظرف زمانٍ بمعنى المُفاجأةِ ويجبُ أن تكونَ لها الصَّدارةُ أي في بدايةِ الجُملةِ؛ لذلك من الفصاحةِ القول: "بينما كانَ محمود غاضبًا كانت زوجته تضحكُ"، أو: "كانَ محمود غاضبًا في حين كانت زوجتُه تضحكُ".
ما الفرق بين اشتري الآن واشترِ الآن؟