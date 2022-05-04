أثر في الشيء أم أثر عليه.. أيهما أصح؟
من الأخطاءِ الشَّائعةِ تعدية الفعل (أثَّر) ومشتقَّاته بحرفِ الجرِّ (على)، بقولنا: "أثَّر عليهِ" و"أثَّر على كذا"، والصَّواب تعديته بحرفِ الجرِّ "في" أو بحرفِ "الباء"، بقولنا: "أثَّر فيه أو بِهِ" و"أثَّر في كذا". يُقالُ على الصَّواب: أثَّرَت جائحةُ كورونا في الاقتصادِ العالميِّ.
لم يكُنْ لجامعةِ الدُّولِ العربيَّةِ تأثير في القضيَّةِ وهكذا.. إذن قل أثر في الشيء، ولا تقل أثر عليه.
ذهبنا سويًا أم ذهبنا معًا أيهما أصح؟
من الأخطاء الشائعة الانتشار استخدام كلمة "سَويًّا" بمعنى المصاحبة، مثل: ذهبنا سويًّا سنعملُ سويًّا والصواب أن نقول: ذهبنا معا، سنعمل معا.
لأن السَّويَّ في اللغة هو المستقيم المعتدل، قال تعالى: {أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا}؛ أي: صحيحا سليما من غير علة.
إذا قل ذهبنا معًا أو سنعمل معًا ولا تقل ذهبنا سويًا وسنعمل سويًا.
ما الفرق بين اشتري الآن واشترِ الآن؟
يُخطئُ عددٌ لا بأسَ بهِ في كتابةِ جُملٍ من نوع:
اشتري الآن! أو اشتري اثنين واحصل على الثَّالث مجَّانًا!
وذلك بإثبات حرف "الياء" في فعل الأمر الَّذي يُبنَى على السُّكون إذا كانَ صحيحَ الآخِر، ويُبنى على حذفِ حرفِ العِلَّة إذا كان مُعتلَّ الآخِرِ، وحرفُ العِلَّة هنا هو "الياء"،
والصّواب كتابتها: "اشتَرِ"، بحذف الياء والتَّعويضُ عنها بالكسرِ للمُخاطبِ المُذكَّر. أما في حال مُخاطبة الأُنثى فتُثبتُ الياء في فعلِ الأمر؛ لأنَّها ليست ياء العِلَّة إنَّما هي ياء المُخاطبة، وفعل الأمر إذا اتَّصلت بهِ ياءُ المُخاطبةِ يُبنى على حذفِ حرفِ النُّون.
إذًا، نقول: "اشترِ" بحذف الياء، للمُذكَّر. ونقول: "اشتري" بإضافة الياء، للمُؤنَّث.
مشروعات أم مشاريع أيهما أصح؟
جمع مفعول على مفاعيل
اختلفَ كثيرٌ من الباحثينَ والنَّحويِّين حول جمع مفعول على مفاعيل، مثل: "مشروع، مشاريع"، "موضوع، مواضيع"، "مكتوب، مكاتيب"، "منشور، مناشير"، والصَّواب جمعها على مفعولات، مثل:
مشروع - مشروعات. موضوع - موضوعات. مكتوب - مكتوبات. منشور - منشورات.
وليس "مشاريع" و"مواضيع" و"مكاتيب" و"مناشير".. وغيرها، كما هو شائع؛ والسَّبب أنَّ جمع الصِّفاتِ على وزن مفاعيل هو سماعيٌّ ولا يُقاسُ عليهِ، وهذا من بابِ جموع التَّكسير.
أسهم الطلاب أم ساهم الطلاب أيهما أصح؟
قل أسهمَ الطُّلابُ في تنظيفِ المدرسةِ وعليك الإسهامُ في فعلِ الخيرِ.
ولا تقل ساهمَ الطُّلابُ في تنظيفِ المدرسةِ. أو عليكَ المساهمةُ في فعلِ الخيرِ.
لأن الفعلَ "ساهم" من الأفعال الَّتي تُستخدم في غير معناها الأصلي، فاستخدامُ كلمةِ ساهم بمعنى "شارك" خطأٌ شائعٌ لأنَّ الفعل "ساهم" معناه "اقترع" وقد قال تعالى عن نبيّه يونس {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ}.
إذًا قل: عليك الإسهامُ في فعل الخير، ولا تقل عليك المساهمةُ في فعل الخير.
أثر في الشيء أم أثر عليه.. أيهما أصح؟