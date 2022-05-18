اختصاصي أم أخصائي.. أيهما أصح؟
الأصحُ أن نستخدم اختصاصي، بدل أن نقول أخصائي فنقول مثلا: الدكتور فلان اختصاصيٌ في أمراضِ الصدر، ولا نقول الدكتور فلان أخصائيٌ بأمراضِ الصدر، فاسم الفاعل من فعل اختص هو اختصاصي وليس "أخصائي".
أثر في الشيء أم أثر عليه.. أيهما أصح؟
من الأخطاءِ الشَّائعةِ تعدية الفعل (أثَّر) ومشتقَّاته بحرفِ الجرِّ (على)، بقولنا: "أثَّر عليهِ" و"أثَّر على كذا"، والصَّواب تعديته بحرفِ الجرِّ "في" أو بحرفِ "الباء"، بقولنا: "أثَّر فيه أو بِهِ" و"أثَّر في كذا". يُقالُ على الصَّواب: أثَّرَت جائحةُ كورونا في الاقتصادِ العالميِّ.
لم يكُنْ لجامعةِ الدُّولِ العربيَّةِ تأثير في القضيَّةِ وهكذا.. إذن قل أثر في الشيء، ولا تقل أثر عليه.
ذهبنا سويًا أم ذهبنا معًا أيهما أصح؟
من الأخطاء الشائعة الانتشار استخدام كلمة "سَويًّا" بمعنى المصاحبة، مثل: ذهبنا سويًّا سنعملُ سويًّا والصواب أن نقول: ذهبنا معا، سنعمل معا.
لأن السَّويَّ في اللغة هو المستقيم المعتدل، قال تعالى: {أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا}؛ أي: صحيحا سليما من غير علة.
إذا قل ذهبنا معًا أو سنعمل معًا ولا تقل ذهبنا سويًا وسنعمل سويًا.
ما الفرق بين اشتري الآن واشترِ الآن؟
يُخطئُ عددٌ لا بأسَ بهِ في كتابةِ جُملٍ من نوع:
اشتري الآن! أو اشتري اثنين واحصل على الثَّالث مجَّانًا!
وذلك بإثبات حرف "الياء" في فعل الأمر الَّذي يُبنَى على السُّكون إذا كانَ صحيحَ الآخِر، ويُبنى على حذفِ حرفِ العِلَّة إذا كان مُعتلَّ الآخِرِ، وحرفُ العِلَّة هنا هو "الياء"،
والصّواب كتابتها: "اشتَرِ"، بحذف الياء والتَّعويضُ عنها بالكسرِ للمُخاطبِ المُذكَّر. أما في حال مُخاطبة الأُنثى فتُثبتُ الياء في فعلِ الأمر؛ لأنَّها ليست ياء العِلَّة إنَّما هي ياء المُخاطبة، وفعل الأمر إذا اتَّصلت بهِ ياءُ المُخاطبةِ يُبنى على حذفِ حرفِ النُّون.
إذًا، نقول: "اشترِ" بحذف الياء، للمُذكَّر. ونقول: "اشتري" بإضافة الياء، للمُؤنَّث.
اختصاصي أم أخصائي.. أيهما أصح؟