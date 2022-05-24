هل كلمة بسيط تعني السهولة واليسر؟
من الأخطاءِ اللُّغويَّةِ الذَّائعةِ استخدام كلمة «بسيط» للدّلالةِ على السُّهولةِ واليُسْرِ، وهذا استعمالٌ غيرُ سليمٍ للكلمةِ لأنَّه لم يردْ عنِ العَربِ الفُصَحاءِ استخدامُها على هذا الوجهِ، فقد ذُكِرت في المَعَاجِمِ القديمةِ بعدَّةِ معانٍ، مُختصرها: البَسط والتَّبسيط ومعناهما التَّوسيع والنَّشر.
قال تعالى: {إِنَّ رَبّك يَبْسُط الرِّزْق لِمَنْ يَشَاءُ}؛ أي: يُوَسِّعُهُ.
لذلك قُل: "هذه المسألةُ سهلةٌ"، "وهذا الأمرُ يسيرٌ"، "وهذه القضيَّةُ هيِّنةٌ".. وغيرَها من الكلماتِ الَّتي تُعبِّرُ عن هذا المعنى. ولا تقل: "هذه المسْألةُ بسيطةٌ"، "وهذا الأمرُ بسيطٌ"، "وهذه نُقطةٌ بسيطةٌ"، "وهذا الرَّجلُ يتكلَّمُ ببساطةٍ"، "ورجلٌ بسيطٌ".
أثر في الشيء أم أثر عليه.. أيهما أصح؟
من الأخطاءِ الشَّائعةِ تعدية الفعل (أثَّر) ومشتقَّاته بحرفِ الجرِّ (على)، بقولنا: "أثَّر عليهِ" و"أثَّر على كذا"، والصَّواب تعديته بحرفِ الجرِّ "في" أو بحرفِ "الباء"، بقولنا: "أثَّر فيه أو بِهِ" و"أثَّر في كذا". يُقالُ على الصَّواب: أثَّرَت جائحةُ كورونا في الاقتصادِ العالميِّ.
لم يكُنْ لجامعةِ الدُّولِ العربيَّةِ تأثير في القضيَّةِ وهكذا.. إذن قل أثر في الشيء، ولا تقل أثر عليه.
ذهبنا سويًا أم ذهبنا معًا أيهما أصح؟
من الأخطاء الشائعة الانتشار استخدام كلمة "سَويًّا" بمعنى المصاحبة، مثل: ذهبنا سويًّا سنعملُ سويًّا والصواب أن نقول: ذهبنا معا، سنعمل معا.
لأن السَّويَّ في اللغة هو المستقيم المعتدل، قال تعالى: {أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا}؛ أي: صحيحا سليما من غير علة.
إذا قل ذهبنا معًا أو سنعمل معًا ولا تقل ذهبنا سويًا وسنعمل سويًا.
هل كلمة بسيط تعني السهولة واليسر؟