.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مدراء أم مديرون أيهما أصح؟

مدراء أم مديرون أيهما أصح؟

قل ولا تقل

تتردد على الأسماع كلمة مدراء جمعًا لكلمة مدير وهذا خطأ
لأن كلمة مدير تُجمعُ جمعَ المذكر السالم والصحيح أن نقول: مديرون أو مديرين، بحسب موقعها من الإعراب

حلقات أخرى

هل كلمة بسيط تعني السهولة واليسر؟

من الأخطاءِ اللُّغويَّةِ الذَّائعةِ استخدام كلمة «بسيط» للدّلالةِ على السُّهولةِ واليُسْرِ، وهذا استعمالٌ غيرُ سليمٍ للكلمةِ لأنَّه لم يردْ عنِ العَربِ الفُصَحاءِ استخدامُها على هذا الوجهِ، فقد ذُكِرت في المَعَاجِمِ القديمةِ بعدَّةِ معانٍ، مُختصرها: البَسط والتَّبسيط ومعناهما التَّوسيع والنَّشر.
قال تعالى: {إِنَّ رَبّك يَبْسُط الرِّزْق لِمَنْ يَشَاءُ}؛ أي: يُوَسِّعُهُ.
لذلك قُل: "هذه المسألةُ سهلةٌ"، "وهذا الأمرُ يسيرٌ"، "وهذه القضيَّةُ هيِّنةٌ".. وغيرَها من الكلماتِ الَّتي تُعبِّرُ عن هذا المعنى. ولا تقل: "هذه المسْألةُ بسيطةٌ"، "وهذا الأمرُ بسيطٌ"، "وهذه نُقطةٌ بسيطةٌ"، "وهذا الرَّجلُ يتكلَّمُ ببساطةٍ"، "ورجلٌ بسيطٌ".

دقيقة منذ 1 أسبوع

اختصاصي أم أخصائي.. أيهما أصح؟

الأصحُ أن نستخدم اختصاصي، بدل أن نقول أخصائي فنقول مثلا: الدكتور فلان اختصاصيٌ في أمراضِ الصدر، ولا نقول الدكتور فلان أخصائيٌ بأمراضِ الصدر، فاسم الفاعل من فعل اختص هو اختصاصي وليس "أخصائي".

دقيقة 18 مايو ,2022

نِفايات أم نُفايات.. أيهما أصح؟

كثيرا ما تُلفظ كلمةُ النِفايات بكسر النون مع أن الصواب هو لفظها بضم النون فنقول نُفايات لا نِفايات لأن جمع نُفاية يكون على وزن فُعالة مثل قُمامة.. إذن قل نُفايات بضم النون ولا تقل نِفايات بكسر النون.

دقيقة 10 مايو ,2022

أثر في الشيء أم أثر عليه.. أيهما أصح؟

من الأخطاءِ الشَّائعةِ تعدية الفعل (أثَّر) ومشتقَّاته بحرفِ الجرِّ (على)، بقولنا: "أثَّر عليهِ" و"أثَّر على كذا"، والصَّواب تعديته بحرفِ الجرِّ "في" أو بحرفِ "الباء"، بقولنا: "أثَّر فيه أو بِهِ" و"أثَّر في كذا". يُقالُ على الصَّواب: أثَّرَت جائحةُ كورونا في الاقتصادِ العالميِّ.
لم يكُنْ لجامعةِ الدُّولِ العربيَّةِ تأثير في القضيَّةِ وهكذا.. إذن قل أثر في الشيء، ولا تقل أثر عليه.

دقيقة 04 مايو ,2022

مدراء أم مديرون أيهما أصح؟

0:00 0:00