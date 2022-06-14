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نتج هذا العقار آثارا جانبية أم نتج عن هذا العقار آثار جانبية أيهما أصح؟

نتج هذا العقار آثارا جانبية أم نتج عن هذا العقار آثار جانبية أيهما أصح؟

قل ولا تقل

قل: نتج هذا العقار آثارا جانبية، ولا تقل: نتج عن هذا العقار آثار جانبية؛ وذلك لأن الفعل نتج هو فعل متعدٍ ولا يحتاج حرف جر، إذن قل: نتج هذا العقار آثارا جانبية ولا تقل نتج عن هذا العقار آثار جانبية.

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قال تعالى: {إِنَّ رَبّك يَبْسُط الرِّزْق لِمَنْ يَشَاءُ}؛ أي: يُوَسِّعُهُ.
لذلك قُل: "هذه المسألةُ سهلةٌ"، "وهذا الأمرُ يسيرٌ"، "وهذه القضيَّةُ هيِّنةٌ".. وغيرَها من الكلماتِ الَّتي تُعبِّرُ عن هذا المعنى. ولا تقل: "هذه المسْألةُ بسيطةٌ"، "وهذا الأمرُ بسيطٌ"، "وهذه نُقطةٌ بسيطةٌ"، "وهذا الرَّجلُ يتكلَّمُ ببساطةٍ"، "ورجلٌ بسيطٌ".

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نتج هذا العقار آثارا جانبية أم نتج عن هذا العقار آثار جانبية أيهما أصح؟

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