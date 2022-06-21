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اللغة

أعطيت كل إنسان حقه أم أعطيت لكل إنسان حقه.. أيهما أصح؟

أعطيت كل إنسان حقه أم أعطيت لكل إنسان حقه.. أيهما أصح؟

قل ولا تقل

قل: أعطيت كل إنسان حقه، ولا تقل: أعطيت لكل إنسان حقه؛ لأن الفعل "أعطى" يتعدى بنفسه إلى مفعولين، أي أن هذا الفعل ينصب مفعولين مباشرة نصبا ظاهرا دون حاجة إلى حرف جر في كليهما، إذن قل: أعطيت كل إنسان حقه، ولا تقل: أعطيت لكل إنسان حقه.

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قال تعالى: {إِنَّ رَبّك يَبْسُط الرِّزْق لِمَنْ يَشَاءُ}؛ أي: يُوَسِّعُهُ.
لذلك قُل: "هذه المسألةُ سهلةٌ"، "وهذا الأمرُ يسيرٌ"، "وهذه القضيَّةُ هيِّنةٌ".. وغيرَها من الكلماتِ الَّتي تُعبِّرُ عن هذا المعنى. ولا تقل: "هذه المسْألةُ بسيطةٌ"، "وهذا الأمرُ بسيطٌ"، "وهذه نُقطةٌ بسيطةٌ"، "وهذا الرَّجلُ يتكلَّمُ ببساطةٍ"، "ورجلٌ بسيطٌ".

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أعطيت كل إنسان حقه أم أعطيت لكل إنسان حقه.. أيهما أصح؟

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