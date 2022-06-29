حيث أن أم حيث إن.. أيهما أصح؟
لا تقل: حيث أن، بل قل: حيث إن.
مثلا، قل: تنزهت حيث إن المكان جميل، ولا تقل: تنزهت حيث أن المكان جميل، يقول ابن عقيل في المواضع التي أضافها على ما ذكره ابن مالك من المواضع التي يجب كسر همزة إن فيها، إذا وقعت بعد حيث، قل مثلا: اجلس حيث إن هيثم جالس.
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أعطيت كل إنسان حقه أم أعطيت لكل إنسان حقه.. أيهما أصح؟
قل: أعطيت كل إنسان حقه، ولا تقل: أعطيت لكل إنسان حقه؛ لأن الفعل "أعطى" يتعدى بنفسه إلى مفعولين، أي أن هذا الفعل ينصب مفعولين مباشرة نصبا ظاهرا دون حاجة إلى حرف جر في كليهما، إذن قل: أعطيت كل إنسان حقه، ولا تقل: أعطيت لكل إنسان حقه.
دقيقة منذ 1 أسبوع
حيث أن أم حيث إن.. أيهما أصح؟
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