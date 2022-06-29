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حيث أن أم حيث إن.. أيهما أصح؟

حيث أن أم حيث إن.. أيهما أصح؟

قل ولا تقل

لا تقل: حيث أن، بل قل: حيث إن.
مثلا، قل: تنزهت حيث إن المكان جميل، ولا تقل: تنزهت حيث أن المكان جميل، يقول ابن عقيل في المواضع التي أضافها على ما ذكره ابن مالك من المواضع التي يجب كسر همزة إن فيها، إذا وقعت بعد حيث، قل مثلا: اجلس حيث إن هيثم جالس.

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