علَّق صديقي على كلامي، أم قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي أيهما أصح؟
قل: علَّق صديقي على كلامي، وقل: أُقيم حفل للخرِّيجين، ولا تقل: قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي. ذلكَ لأنَّ استخدام هذينِ الفعلينِ بهذه الطَّريقةِ جاء نتيجة التَّأثرِ بالتَّرجمة مِنَ اللُّغةِ الإنجليزيَّة. الفعل "قام" يُستخدم كفعلٍ مساعدٍ، والعربيَّةُ ليس فيها أفعالٌ مساعدةٌ مثل الإنجليزيَّة. إذن قل: علّق صديقي على كلامي وأقيم حفل للخريجين، ولا تقل: قام صديقي بالتعليق على كلامي، أو تمت إقامة حفل للخريجين.
أعطيت كل إنسان حقه أم أعطيت لكل إنسان حقه.. أيهما أصح؟
قل: أعطيت كل إنسان حقه، ولا تقل: أعطيت لكل إنسان حقه؛ لأن الفعل "أعطى" يتعدى بنفسه إلى مفعولين، أي أن هذا الفعل ينصب مفعولين مباشرة نصبا ظاهرا دون حاجة إلى حرف جر في كليهما، إذن قل: أعطيت كل إنسان حقه، ولا تقل: أعطيت لكل إنسان حقه.
علَّق صديقي على كلامي، أم قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي أيهما أصح؟