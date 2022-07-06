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علَّق صديقي على كلامي، أم قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي أيهما أصح؟

علَّق صديقي على كلامي، أم قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي أيهما أصح؟

قل ولا تقل

قل: علَّق صديقي على كلامي، وقل: أُقيم حفل للخرِّيجين، ولا تقل: قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي. ذلكَ لأنَّ استخدام هذينِ الفعلينِ بهذه الطَّريقةِ جاء نتيجة التَّأثرِ بالتَّرجمة مِنَ اللُّغةِ الإنجليزيَّة. الفعل "قام" يُستخدم كفعلٍ مساعدٍ، والعربيَّةُ ليس فيها أفعالٌ مساعدةٌ مثل الإنجليزيَّة. إذن قل: علّق صديقي على كلامي وأقيم حفل للخريجين، ولا تقل: قام صديقي بالتعليق على كلامي، أو تمت إقامة حفل للخريجين.

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حيث أن أم حيث إن.. أيهما أصح؟

لا تقل: حيث أن، بل قل: حيث إن.
مثلا، قل: تنزهت حيث إن المكان جميل، ولا تقل: تنزهت حيث أن المكان جميل، يقول ابن عقيل في المواضع التي أضافها على ما ذكره ابن مالك من المواضع التي يجب كسر همزة إن فيها، إذا وقعت بعد حيث، قل مثلا: اجلس حيث إن هيثم جالس.

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أعطيت كل إنسان حقه أم أعطيت لكل إنسان حقه.. أيهما أصح؟

قل: أعطيت كل إنسان حقه، ولا تقل: أعطيت لكل إنسان حقه؛ لأن الفعل "أعطى" يتعدى بنفسه إلى مفعولين، أي أن هذا الفعل ينصب مفعولين مباشرة نصبا ظاهرا دون حاجة إلى حرف جر في كليهما، إذن قل: أعطيت كل إنسان حقه، ولا تقل: أعطيت لكل إنسان حقه.

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قل: نتج هذا العقار آثارا جانبية، ولا تقل: نتج عن هذا العقار آثار جانبية؛ وذلك لأن الفعل نتج هو فعل متعدٍ ولا يحتاج حرف جر، إذن قل: نتج هذا العقار آثارا جانبية ولا تقل نتج عن هذا العقار آثار جانبية.

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علَّق صديقي على كلامي، أم قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي أيهما أصح؟

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