ينبغي له أن يفعل كذا أم ينبغي عليه أن يفعل كذا.. أيهما صحيح؟
قل: ينبغي له أن يفعل كذا، ولا تقل: ينبغي عليه أن يفعل كذا، لأن فعل ينبغي يتعدى دائما بـ"اللام" لا بـ"على"، مثلا قل: ينبغي لكل مسلم أن يتقي الله في كل عمل يعمله، ولا تقل: ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله في كل عمل يعمله.
وجائز تعدية هذا الفعل من دون أن يليه حرف جر وذلك إذا جاء بعده مصدر مؤول كقولهم: ينبغي أن تُكثِر من دعاء مولاك.
علَّق صديقي على كلامي، أم قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي أيهما أصح؟
قل: علَّق صديقي على كلامي، وقل: أُقيم حفل للخرِّيجين، ولا تقل: قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي. ذلكَ لأنَّ استخدام هذينِ الفعلينِ بهذه الطَّريقةِ جاء نتيجة التَّأثرِ بالتَّرجمة مِنَ اللُّغةِ الإنجليزيَّة. الفعل "قام" يُستخدم كفعلٍ مساعدٍ، والعربيَّةُ ليس فيها أفعالٌ مساعدةٌ مثل الإنجليزيَّة. إذن قل: علّق صديقي على كلامي وأقيم حفل للخريجين، ولا تقل: قام صديقي بالتعليق على كلامي، أو تمت إقامة حفل للخريجين.
أعطيت كل إنسان حقه أم أعطيت لكل إنسان حقه.. أيهما أصح؟
قل: أعطيت كل إنسان حقه، ولا تقل: أعطيت لكل إنسان حقه؛ لأن الفعل "أعطى" يتعدى بنفسه إلى مفعولين، أي أن هذا الفعل ينصب مفعولين مباشرة نصبا ظاهرا دون حاجة إلى حرف جر في كليهما، إذن قل: أعطيت كل إنسان حقه، ولا تقل: أعطيت لكل إنسان حقه.
ينبغي له أن يفعل كذا أم ينبغي عليه أن يفعل كذا.. أيهما صحيح؟