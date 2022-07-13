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ينبغي له أن يفعل كذا أم ينبغي عليه أن يفعل كذا.. أيهما صحيح؟

ينبغي له أن يفعل كذا أم ينبغي عليه أن يفعل كذا.. أيهما صحيح؟

قل ولا تقل

قل: ينبغي له أن يفعل كذا، ولا تقل: ينبغي عليه أن يفعل كذا، لأن فعل ينبغي يتعدى دائما بـ"اللام" لا بـ"على"، مثلا قل: ينبغي لكل مسلم أن يتقي الله في كل عمل يعمله، ولا تقل: ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله في كل عمل يعمله.
وجائز تعدية هذا الفعل من دون أن يليه حرف جر وذلك إذا جاء بعده مصدر مؤول كقولهم: ينبغي أن تُكثِر من دعاء مولاك.

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