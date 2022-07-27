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هذه عائلته أم هذه أسرته.. أيهما صحيح؟

هذه عائلته أم هذه أسرته.. أيهما صحيح؟

قل ولا تقل

لا تقل: هذه عائلته، بل قل: هذه أسرته؛ فالعائلة مؤنث العائل.. إذن قل: هذه أسرته، ولا تقل: هذه عائلته.

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لا سيما وأن أم لا سيما أن.. أيهما أصح؟

لا تقل: لا سيما وأن، بل قل: لا سيما أن؛ فـ"الواو" الاعتراضية تكون في أول الجملة لا في وسطها. إذن قل: لا سيما أن، ولا تقل: لا سيما وأن.

دقيقة منذ 6 أيام

ينبغي له أن يفعل كذا أم ينبغي عليه أن يفعل كذا.. أيهما صحيح؟

قل: ينبغي له أن يفعل كذا، ولا تقل: ينبغي عليه أن يفعل كذا، لأن فعل ينبغي يتعدى دائما بـ"اللام" لا بـ"على"، مثلا قل: ينبغي لكل مسلم أن يتقي الله في كل عمل يعمله، ولا تقل: ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله في كل عمل يعمله.
وجائز تعدية هذا الفعل من دون أن يليه حرف جر وذلك إذا جاء بعده مصدر مؤول كقولهم: ينبغي أن تُكثِر من دعاء مولاك.

دقيقة 13 يوليو ,2022

علَّق صديقي على كلامي، أم قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي أيهما أصح؟

قل: علَّق صديقي على كلامي، وقل: أُقيم حفل للخرِّيجين، ولا تقل: قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي. ذلكَ لأنَّ استخدام هذينِ الفعلينِ بهذه الطَّريقةِ جاء نتيجة التَّأثرِ بالتَّرجمة مِنَ اللُّغةِ الإنجليزيَّة. الفعل "قام" يُستخدم كفعلٍ مساعدٍ، والعربيَّةُ ليس فيها أفعالٌ مساعدةٌ مثل الإنجليزيَّة. إذن قل: علّق صديقي على كلامي وأقيم حفل للخريجين، ولا تقل: قام صديقي بالتعليق على كلامي، أو تمت إقامة حفل للخريجين.

دقيقة 06 يوليو ,2022

حيث أن أم حيث إن.. أيهما أصح؟

لا تقل: حيث أن، بل قل: حيث إن.
مثلا، قل: تنزهت حيث إن المكان جميل، ولا تقل: تنزهت حيث أن المكان جميل، يقول ابن عقيل في المواضع التي أضافها على ما ذكره ابن مالك من المواضع التي يجب كسر همزة إن فيها، إذا وقعت بعد حيث، قل مثلا: اجلس حيث إن هيثم جالس.

دقيقة 29 يونيو ,2022

هذه عائلته أم هذه أسرته.. أيهما صحيح؟

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