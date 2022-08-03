رضخ للأمر أم أذعن للأمر.. أيهما صحيح؟
لا تقل: رضخ للأمر، بل قل: أذعن للأمر؛ لأن "رضخ" تعني كسر الشيء اليابس أو أعطى قليلا.. إذن قل: أذعن للأمر، ولا تقل: رضخ للأمر.
ينبغي له أن يفعل كذا أم ينبغي عليه أن يفعل كذا.. أيهما صحيح؟
قل: ينبغي له أن يفعل كذا، ولا تقل: ينبغي عليه أن يفعل كذا، لأن فعل ينبغي يتعدى دائما بـ"اللام" لا بـ"على"، مثلا قل: ينبغي لكل مسلم أن يتقي الله في كل عمل يعمله، ولا تقل: ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله في كل عمل يعمله.
وجائز تعدية هذا الفعل من دون أن يليه حرف جر وذلك إذا جاء بعده مصدر مؤول كقولهم: ينبغي أن تُكثِر من دعاء مولاك.
علَّق صديقي على كلامي، أم قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي أيهما أصح؟
قل: علَّق صديقي على كلامي، وقل: أُقيم حفل للخرِّيجين، ولا تقل: قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي. ذلكَ لأنَّ استخدام هذينِ الفعلينِ بهذه الطَّريقةِ جاء نتيجة التَّأثرِ بالتَّرجمة مِنَ اللُّغةِ الإنجليزيَّة. الفعل "قام" يُستخدم كفعلٍ مساعدٍ، والعربيَّةُ ليس فيها أفعالٌ مساعدةٌ مثل الإنجليزيَّة. إذن قل: علّق صديقي على كلامي وأقيم حفل للخريجين، ولا تقل: قام صديقي بالتعليق على كلامي، أو تمت إقامة حفل للخريجين.
رضخ للأمر أم أذعن للأمر.. أيهما صحيح؟