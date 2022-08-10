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أجاب على السؤال أم أجاب عن السؤال.. أيهما صحيح؟

أجاب على السؤال أم أجاب عن السؤال.. أيهما صحيح؟

قل ولا تقل

لا تقل: أجاب على السؤال؛ لأن فعل أجاب لا يتعدى بـ"على"، وقل: أجاب عن السؤال، فهي أفصح.

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وجائز تعدية هذا الفعل من دون أن يليه حرف جر وذلك إذا جاء بعده مصدر مؤول كقولهم: ينبغي أن تُكثِر من دعاء مولاك.

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أجاب على السؤال أم أجاب عن السؤال.. أيهما صحيح؟

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