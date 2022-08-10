أجاب على السؤال أم أجاب عن السؤال.. أيهما صحيح؟
لا تقل: أجاب على السؤال؛ لأن فعل أجاب لا يتعدى بـ"على"، وقل: أجاب عن السؤال، فهي أفصح.
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ينبغي له أن يفعل كذا أم ينبغي عليه أن يفعل كذا.. أيهما صحيح؟
قل: ينبغي له أن يفعل كذا، ولا تقل: ينبغي عليه أن يفعل كذا، لأن فعل ينبغي يتعدى دائما بـ"اللام" لا بـ"على"، مثلا قل: ينبغي لكل مسلم أن يتقي الله في كل عمل يعمله، ولا تقل: ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله في كل عمل يعمله.
وجائز تعدية هذا الفعل من دون أن يليه حرف جر وذلك إذا جاء بعده مصدر مؤول كقولهم: ينبغي أن تُكثِر من دعاء مولاك.
دقيقة 13 يوليو ,2022
أجاب على السؤال أم أجاب عن السؤال.. أيهما صحيح؟
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