ما الفرق بين "خَصم" و"حَسم"؟
منَ الأخطاءِ اللُّغويَّةِ استخدام كلمة «خَصْم» بمعنى: الاقتطاع منَ القيمةِ وإنقاصها، والصَّواب هو: استخدام كلمة «حَسْم»؛ لأنَّ الخَصْمَ من الخُصُومةِ والمُخاصَمة، أمَّا الحسمُ فهو: القَطْع.
لن أكذب أبدا أم لم أكذب قط.. أيهما صحيح؟
قل: لن أكذب أبدا، وقل: لم أكذب قط، ولا تقل: لن أكذب قط، ولا تقل: لم أكذب أبدا،
يستخدم الظرف "قط" للنفي في الماضي وفي أحيان نادرة يستخدم في غير النفي، كما يستخدم الظرف "أبدا" للنفي في المستقبل كما يستخدم قليلا في غير النفي، ولا يجوز أن يستخدم أحدهما في موضع الآخر إلا إذا أمكن تأويل الماضي بمستقبل وفي هذه الحالةِ يمكن أن نستخدم "أبدا" مع نفي الماضي.
إذن قل: لن أكذب أبدا، وقل: لم أكذب قط، ولا تقل: لن أكذب قط، ولا تقل: لم أكذب أبدا.
ملفت للنظر أم لافت للنظر.. أيهما صحيح؟
لا تقل: ملفت للنظر، بل قل: لافت للنظر؛ لأن استعمال اسم الفاعل من الفعل "ألفت" لم يرد في المعاجم وإنما الذي ورد استعمال اسم الفاعل من الفعل لفت، فيقال لفت النظر فهو لافت للنظر واسم الفاعل من لفت لافت.. إذن قل: لافت للنظر، ولا تقل: ملفت للنظر.
ما الفرق بين "خَصم" و"حَسم"؟