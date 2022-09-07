ما الفرق بين "خَصم" و"حَسم"؟

قل: لن أكذب أبدا، وقل: لم أكذب قط، ولا تقل: لن أكذب قط، ولا تقل: لم أكذب أبدا،

يستخدم الظرف "قط" للنفي في الماضي وفي أحيان نادرة يستخدم في غير النفي، كما يستخدم الظرف "أبدا" للنفي في المستقبل كما يستخدم قليلا في غير النفي، ولا يجوز أن يستخدم أحدهما في موضع الآخر إلا إذا أمكن تأويل الماضي بمستقبل وفي هذه الحالةِ يمكن أن نستخدم "أبدا" مع نفي الماضي.

إذن قل: لن أكذب أبدا، وقل: لم أكذب قط، ولا تقل: لن أكذب قط، ولا تقل: لم أكذب أبدا.

