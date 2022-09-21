فلسطين السليب أم فلسطين السليبة، أيهما أصح؟
قل فلسطينُ السليب والبلادُ السليبة؛ ولا تقل: فلسطين السليبة؛ وذلك لأن الصفة التي على وزن فعيل بمعنى مفعول إذا بقيت على الوصفية والإفراد، فإنها لا تحتاج إلى علامة تأنيث، بل تبقى مشتركاً فيها المذكر والمؤنث---؛ هذا وعند الجمع يقال: "البلاد السليبة" و"الأخلاق الحميدة"؛ والتاء في السليبة والحميدة هي تاء الجمع، وإن كانت مشعِرةً بالتأنيث، فهي كتاء المعتزِلة والمارّة والسابِلة والناقِلة والجالِية والقافلة والأيامِ المعدودة.
"شيءٌ مُعدٌّ" أم "شيء جاهز"، أيهما أصح؟
قل: شيءٌ مُعَدّ ومُعتَدّ ومُحَضّر؛ ولا تقل: شيء جاهز؛ فالجاهز إذا عُدَّ مشتقاً من الفعل (جهّز) كان معناه إسراع القتل---؛ وقد يكون للجاهز وجهٌ لـُغوي، إذا استُعمل بمعنى (ذو جهاز)، كأن يقال (مطبعة جاهزة) أي ذات جهاز، و(مدفع جاهز) أي ذو جهاز، لذلك قل شيء معَدّ ومعتَدّ ومُحَضّر؛ ولا تقل: شيء جاهز.
لن أكذب أبدا أم لم أكذب قط.. أيهما صحيح؟
قل: لن أكذب أبدا، وقل: لم أكذب قط، ولا تقل: لن أكذب قط، ولا تقل: لم أكذب أبدا،
يستخدم الظرف "قط" للنفي في الماضي وفي أحيان نادرة يستخدم في غير النفي، كما يستخدم الظرف "أبدا" للنفي في المستقبل كما يستخدم قليلا في غير النفي، ولا يجوز أن يستخدم أحدهما في موضع الآخر إلا إذا أمكن تأويل الماضي بمستقبل وفي هذه الحالةِ يمكن أن نستخدم "أبدا" مع نفي الماضي.
إذن قل: لن أكذب أبدا، وقل: لم أكذب قط، ولا تقل: لن أكذب قط، ولا تقل: لم أكذب أبدا.
ملفت للنظر أم لافت للنظر.. أيهما صحيح؟
لا تقل: ملفت للنظر، بل قل: لافت للنظر؛ لأن استعمال اسم الفاعل من الفعل "ألفت" لم يرد في المعاجم وإنما الذي ورد استعمال اسم الفاعل من الفعل لفت، فيقال لفت النظر فهو لافت للنظر واسم الفاعل من لفت لافت.. إذن قل: لافت للنظر، ولا تقل: ملفت للنظر.
فلسطين السليب أم فلسطين السليبة، أيهما أصح؟