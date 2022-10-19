"تقدم مطّرِد" أم "تقدم مضْطَرِد".. أيهما أصح؟
يقال: تقدُّم مطّرِد "بالطاء المشددة"، ولا يقال: مضْطَرِد "بالضاد"، وذلك لأن المطّرد مشتق من مادة "الطرد"، وهي الطاء والراء والدال، وليس فيها ضاد، إذن قل: تقدم مطّرِد بالطاء المشددة، ولا تقل أو تكتب: مضْطَرِد، بالضاد.
"سبق أن قلنا إن البرد قارس" أم "سبق وقلنا إن البرد قارس"، أيهما أصح؟
قل: سبق أن قلنا إن البرد قارس، كما أن الريح شديدة، ولا بد من أن تتغير، أو ولا بد أن تتغير.
ولا تقل: سبق وقلنا إن البرد قارس، ولا تقل: كما وأن الريح شديدة؛ ولا تقل: ولا بد وأن تتغير؛ وذلك لأن الفعل (سبق) يحتاج إلى فاعل ظاهر أو مؤول.
ما الفرق بين "بديهي" و"بدهي"؟
يقال: هذا الأمرُ بديهي أو طبيعي، في النسبةِ إلى البديهةِ والطبيعة؛ ولا يقال: بَدَهيّ وطَبَعي؛ لأن العرب لم تحذف الياء من أمثال هذه الأسماء إلا إذا كانت من الأعلام المشهورة، كقبيلة ثقيف وعتيك وبَجيلة؛ فقالوا: ثَقَفي، وعَتَكي، وبَجَلي، إذن قل هذا الأمرُ بديهيٌ أو طبيعيٌ ولا تقل هذا الأمر بَدَهيٌّ وطَبَعي.
فلسطين السليب أم فلسطين السليبة، أيهما أصح؟
قل فلسطينُ السليب والبلادُ السليبة؛ ولا تقل: فلسطين السليبة؛ وذلك لأن الصفة التي على وزن فعيل بمعنى مفعول إذا بقيت على الوصفية والإفراد، فإنها لا تحتاج إلى علامة تأنيث، بل تبقى مشتركاً فيها المذكر والمؤنث---؛ هذا وعند الجمع يقال: "البلاد السليبة" و"الأخلاق الحميدة"؛ والتاء في السليبة والحميدة هي تاء الجمع، وإن كانت مشعِرةً بالتأنيث، فهي كتاء المعتزِلة والمارّة والسابِلة والناقِلة والجالِية والقافلة والأيامِ المعدودة.
"تقدم مطّرِد" أم "تقدم مضْطَرِد".. أيهما أصح؟