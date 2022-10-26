"اطلع الأمر من كثب" أم "اطلع على الأمر عن كثب".. أيهما أصح؟

يقال: هذا الأمرُ بديهي أو طبيعي، في النسبةِ إلى البديهةِ والطبيعة؛ ولا يقال: بَدَهيّ وطَبَعي؛ لأن العرب لم تحذف الياء من أمثال هذه الأسماء إلا إذا كانت من الأعلام المشهورة، كقبيلة ثقيف وعتيك وبَجيلة؛ فقالوا: ثَقَفي، وعَتَكي، وبَجَلي، إذن قل هذا الأمرُ بديهيٌ أو طبيعيٌ ولا تقل هذا الأمر بَدَهيٌّ وطَبَعي.