"اطلع الأمر من كثب" أم "اطلع على الأمر عن كثب".. أيهما أصح؟
قل: اطلع الأمر من كثب، ولا تقل: اطلع على الأمر عن كثب؛ لأنه لم يرد عند العرب إدخال حرف الجر "عن" على "كثب".
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"سبق أن قلنا إن البرد قارس" أم "سبق وقلنا إن البرد قارس"، أيهما أصح؟
قل: سبق أن قلنا إن البرد قارس، كما أن الريح شديدة، ولا بد من أن تتغير، أو ولا بد أن تتغير.
ولا تقل: سبق وقلنا إن البرد قارس، ولا تقل: كما وأن الريح شديدة؛ ولا تقل: ولا بد وأن تتغير؛ وذلك لأن الفعل (سبق) يحتاج إلى فاعل ظاهر أو مؤول.
دقيقة 05 أكتوبر ,2022
ما الفرق بين "بديهي" و"بدهي"؟
يقال: هذا الأمرُ بديهي أو طبيعي، في النسبةِ إلى البديهةِ والطبيعة؛ ولا يقال: بَدَهيّ وطَبَعي؛ لأن العرب لم تحذف الياء من أمثال هذه الأسماء إلا إذا كانت من الأعلام المشهورة، كقبيلة ثقيف وعتيك وبَجيلة؛ فقالوا: ثَقَفي، وعَتَكي، وبَجَلي، إذن قل هذا الأمرُ بديهيٌ أو طبيعيٌ ولا تقل هذا الأمر بَدَهيٌّ وطَبَعي.
دقيقة 28 سبتمبر ,2022
"اطلع الأمر من كثب" أم "اطلع على الأمر عن كثب".. أيهما أصح؟
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