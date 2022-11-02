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أقسم بأن يفعل أم أقسم على أن يفعل.. أيهما أصح؟

قل ولا تقل

لا تقل: أقسم بأن يفعل، بل قل: أقسم على أن يفعل، فالباء تدخل على المقسَمِ به لا جواب القسم، إذن قل: أقسم على أن يفعل، ولا تقل: أقسم بأن يفعل.

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"اطلع الأمر من كثب" أم "اطلع على الأمر عن كثب".. أيهما أصح؟

قل: اطلع الأمر من كثب، ولا تقل: اطلع على الأمر عن كثب؛ لأنه لم يرد عند العرب إدخال حرف الجر "عن" على "كثب".

دقيقة منذ 1 أسبوع

"تقدم مطّرِد" أم "تقدم مضْطَرِد".. أيهما أصح؟

يقال: تقدُّم مطّرِد "بالطاء المشددة"، ولا يقال: مضْطَرِد "بالضاد"، وذلك لأن المطّرد مشتق من مادة "الطرد"، وهي الطاء والراء والدال، وليس فيها ضاد، إذن قل: تقدم مطّرِد بالطاء المشددة، ولا تقل أو تكتب: مضْطَرِد، بالضاد.

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"يفعل ذلك آونة" أم "يفعل ذلك بين آونة وأخرى"، أيهما أصح؟

قل: هو يفعل ذلك آونةً "أي أحياناً"، ويفعله بين أوانٍ وآخر؛ ولا تقل: هو يفعل ذلك بين آونة وأخرى؛ فالآونة جمع أوانٍ، مثل أزمنة جمع زمان.

دقيقة 12 أكتوبر ,2022

"سبق أن قلنا إن البرد قارس" أم "سبق وقلنا إن البرد قارس"، أيهما أصح؟

قل: سبق أن قلنا إن البرد قارس، كما أن الريح شديدة، ولا بد من أن تتغير، أو ولا بد أن تتغير.
ولا تقل: سبق وقلنا إن البرد قارس، ولا تقل: كما وأن الريح شديدة؛ ولا تقل: ولا بد وأن تتغير؛ وذلك لأن الفعل (سبق) يحتاج إلى فاعل ظاهر أو مؤول.

دقيقة 05 أكتوبر ,2022

أقسم بأن يفعل أم أقسم على أن يفعل.. أيهما أصح؟

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