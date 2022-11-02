أقسم بأن يفعل أم أقسم على أن يفعل.. أيهما أصح؟

قل: سبق أن قلنا إن البرد قارس، كما أن الريح شديدة، ولا بد من أن تتغير، أو ولا بد أن تتغير.

ولا تقل: سبق وقلنا إن البرد قارس، ولا تقل: كما وأن الريح شديدة؛ ولا تقل: ولا بد وأن تتغير؛ وذلك لأن الفعل (سبق) يحتاج إلى فاعل ظاهر أو مؤول.

