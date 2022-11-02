أقسم بأن يفعل أم أقسم على أن يفعل.. أيهما أصح؟
لا تقل: أقسم بأن يفعل، بل قل: أقسم على أن يفعل، فالباء تدخل على المقسَمِ به لا جواب القسم، إذن قل: أقسم على أن يفعل، ولا تقل: أقسم بأن يفعل.
حلقات أخرى
"سبق أن قلنا إن البرد قارس" أم "سبق وقلنا إن البرد قارس"، أيهما أصح؟
قل: سبق أن قلنا إن البرد قارس، كما أن الريح شديدة، ولا بد من أن تتغير، أو ولا بد أن تتغير.
ولا تقل: سبق وقلنا إن البرد قارس، ولا تقل: كما وأن الريح شديدة؛ ولا تقل: ولا بد وأن تتغير؛ وذلك لأن الفعل (سبق) يحتاج إلى فاعل ظاهر أو مؤول.
دقيقة 05 أكتوبر ,2022
أقسم بأن يفعل أم أقسم على أن يفعل.. أيهما أصح؟
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