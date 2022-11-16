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"تخرج في الجامعة" أم "تخرج من الجامعة".. أيهما أصح؟

قل ولا تقل

قل: "تخرَّج في الجامعة" ولا تقل: "تخرج من الجامعة"؛ فالتخرج يعني التعلُم والتدريب، وقد يتخرج فلان في تخصص معين، فنقول: تخرج في الطب، أو تخرج في الهندسة، أي تعلم وتدرب في الطب أو الهندسة، فهو خِرِّيجٌ وخَرِيجٌ ومتخرِّجٌ.
إذن قل: تخرج في ،ولا تقل: تخرج من.

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"تخرج في الجامعة" أم "تخرج من الجامعة".. أيهما أصح؟

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