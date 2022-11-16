"تخرج في الجامعة" أم "تخرج من الجامعة".. أيهما أصح؟
قل: "تخرَّج في الجامعة" ولا تقل: "تخرج من الجامعة"؛ فالتخرج يعني التعلُم والتدريب، وقد يتخرج فلان في تخصص معين، فنقول: تخرج في الطب، أو تخرج في الهندسة، أي تعلم وتدرب في الطب أو الهندسة، فهو خِرِّيجٌ وخَرِيجٌ ومتخرِّجٌ.
إذن قل: تخرج في ،ولا تقل: تخرج من.
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توفرت الشروط في الأمر الفلاني" أم "توافرت الشروط فيه".. أيهما أصح؟
قل: "توفرت الشروط في الأمر الفلاني"، ولا تقل: "توافرت الشروط فيه"؛ وذلك لأن كلمة "توفرتْ" تعني تجمَّعت أو تحصَّلت وبلغت الحدَّ المطلوب. لذلك يُمكن القول دائمًا: "توفَّر على العلمِ الكافي"، "توفَّر فيها الجمال اللَّازم"، أما معنى "توافرت" فهو تكاثرت، لذلك قل: توفرت الشروط في الأمر الفلاني، ولا تقل: توافرت الشروط فيه.
دقيقة منذ 1 أسبوع
"تخرج في الجامعة" أم "تخرج من الجامعة".. أيهما أصح؟
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