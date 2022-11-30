ذهب إليه قاصداً أم ذهب إليه مباشرة، أيهما صحيح؟

قل: "تخرَّج في الجامعة" ولا تقل: "تخرج من الجامعة"؛ فالتخرج يعني التعلُم والتدريب، وقد يتخرج فلان في تخصص معين، فنقول: تخرج في الطب، أو تخرج في الهندسة، أي تعلم وتدرب في الطب أو الهندسة، فهو خِرِّيجٌ وخَرِيجٌ ومتخرِّجٌ.

إذن قل: تخرج في ،ولا تقل: تخرج من.

