زعم فلان أم تزعم فلان، أيهما صحيح؟
قل: زعُم فلان يزعُم زعامةً فهو زعيم؛ ولا تقل: تزعم فلان يتزعم تزعماً، الزعامة هي السيادة والرياسة، أما "تزعَّم" فقد ذكرت كتب اللغة أنه بمعنى "تكذَّب"، ومعنى "تكذّب" تكلف الكذب، أو احترف به. قل: زعم فلان، ولا تقل: تزعم فلان.
ذهب إليه قاصداً أم ذهب إليه مباشرة، أيهما صحيح؟
قل: قصد إليه قصداً، وذهب إليه قاصداً، وذهب إليه بلا تلبُّث ولا تمكُّث؛ ولا تقل: ذهب إليه مباشرة؛ فاستعمال "المباشرة" بمعنى القصد، هو من أسوأ ترجمات المترجمين الماضين الذين يفتخرون بإتقانهم اللغات الأعجمية كالفرنسية والإنجليزية، ولا يُعنَون باللغة العربية تهاوناً بها وزراية عليها، إذن قل: قصد إليه قصداً وذهب إليه قاصداً، ولا تقل: ذهب إليه مباشرة.
"تخرج في الجامعة" أم "تخرج من الجامعة".. أيهما أصح؟
قل: "تخرَّج في الجامعة" ولا تقل: "تخرج من الجامعة"؛ فالتخرج يعني التعلُم والتدريب، وقد يتخرج فلان في تخصص معين، فنقول: تخرج في الطب، أو تخرج في الهندسة، أي تعلم وتدرب في الطب أو الهندسة، فهو خِرِّيجٌ وخَرِيجٌ ومتخرِّجٌ.
إذن قل: تخرج في ،ولا تقل: تخرج من.
توفرت الشروط في الأمر الفلاني" أم "توافرت الشروط فيه".. أيهما أصح؟
قل: "توفرت الشروط في الأمر الفلاني"، ولا تقل: "توافرت الشروط فيه"؛ وذلك لأن كلمة "توفرتْ" تعني تجمَّعت أو تحصَّلت وبلغت الحدَّ المطلوب. لذلك يُمكن القول دائمًا: "توفَّر على العلمِ الكافي"، "توفَّر فيها الجمال اللَّازم"، أما معنى "توافرت" فهو تكاثرت، لذلك قل: توفرت الشروط في الأمر الفلاني، ولا تقل: توافرت الشروط فيه.
زعم فلان أم تزعم فلان، أيهما صحيح؟