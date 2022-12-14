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اللغة

تأكَّد عندي الأمر أم تأكدتُ من الأمر، أيهما صحيح؟

قل ولا تقل

يقال: تأكَّد عندي الأمرُ، وتأكَّد عندنا الخبرُ، فالأمر متأكِّد، والخبر متأكِّد؛ ويقال "تأكدتُ الأمرَ" و"تأكدتُ الخبرَ"، قياساً على قول العرب "تبيّنتُ الأمرَ" و"تحققتُ الخبرَ" و"تعمدتُ الإعراضَ" و"تحريتُ الحقيقةَ"؛ فما قيس من كلام العرب فهو من كلامهم. إذن قل: تأكَّد عندي الأمرُ، وتأكَّد عندنا الخبرُ، ولا تقل: تأكدتُ من الأمرِ، ولا تأكدتُ من الخبر، ولا تأكدتُ من المبلغ.

حلقات أخرى

زعم فلان أم تزعم فلان، أيهما صحيح؟

قل: زعُم فلان يزعُم زعامةً فهو زعيم؛ ولا تقل: تزعم فلان يتزعم تزعماً، الزعامة هي السيادة والرياسة، أما "تزعَّم" فقد ذكرت كتب اللغة أنه بمعنى "تكذَّب"، ومعنى "تكذّب" تكلف الكذب، أو احترف به. قل: زعم فلان، ولا تقل: تزعم فلان.

دقيقة منذ 1 أسبوع

ذهب إليه قاصداً أم ذهب إليه مباشرة، أيهما صحيح؟

قل: قصد إليه قصداً، وذهب إليه قاصداً، وذهب إليه بلا تلبُّث ولا تمكُّث؛ ولا تقل: ذهب إليه مباشرة؛ فاستعمال "المباشرة" بمعنى القصد، هو من أسوأ ترجمات المترجمين الماضين الذين يفتخرون بإتقانهم اللغات الأعجمية كالفرنسية والإنجليزية، ولا يُعنَون باللغة العربية تهاوناً بها وزراية عليها، إذن قل: قصد إليه قصداً وذهب إليه قاصداً، ولا تقل: ذهب إليه مباشرة.

دقيقة 30 نوفمبر ,2022

"بعثة" هل هي بفتح الباء أم بكسرها؟

قل: البَعثة "بفتح الباء"، ولا تقل: البِعثة "بكسر الباء"؛ لأن الهيئة التي تُرسل في عمل مؤقت هي "بَعثة"، كما في المعجم الوسيط، ولكن الكثيرين ينطقونها البِعثة "بالكسر"، وهو خطأ شائع.
إذن قل: بَعثة، ولا تقل: بِعثة.

دقيقة 23 نوفمبر ,2022

"تخرج في الجامعة" أم "تخرج من الجامعة".. أيهما أصح؟

قل: "تخرَّج في الجامعة" ولا تقل: "تخرج من الجامعة"؛ فالتخرج يعني التعلُم والتدريب، وقد يتخرج فلان في تخصص معين، فنقول: تخرج في الطب، أو تخرج في الهندسة، أي تعلم وتدرب في الطب أو الهندسة، فهو خِرِّيجٌ وخَرِيجٌ ومتخرِّجٌ.
إذن قل: تخرج في ،ولا تقل: تخرج من.

دقيقة 16 نوفمبر ,2022

تأكَّد عندي الأمر أم تأكدتُ من الأمر، أيهما صحيح؟

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