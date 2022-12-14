تأكَّد عندي الأمر أم تأكدتُ من الأمر، أيهما صحيح؟

يقال: تأكَّد عندي الأمرُ، وتأكَّد عندنا الخبرُ، فالأمر متأكِّد، والخبر متأكِّد؛ ويقال "تأكدتُ الأمرَ" و"تأكدتُ الخبرَ"، قياساً على قول العرب "تبيّنتُ الأمرَ" و"تحققتُ الخبرَ" و"تعمدتُ الإعراضَ" و"تحريتُ الحقيقةَ"؛ فما قيس من كلام العرب فهو من كلامهم. إذن قل: تأكَّد عندي الأمرُ، وتأكَّد عندنا الخبرُ، ولا تقل: تأكدتُ من الأمرِ، ولا تأكدتُ من الخبر، ولا تأكدتُ من المبلغ.