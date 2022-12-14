تأكَّد عندي الأمر أم تأكدتُ من الأمر، أيهما صحيح؟
يقال: تأكَّد عندي الأمرُ، وتأكَّد عندنا الخبرُ، فالأمر متأكِّد، والخبر متأكِّد؛ ويقال "تأكدتُ الأمرَ" و"تأكدتُ الخبرَ"، قياساً على قول العرب "تبيّنتُ الأمرَ" و"تحققتُ الخبرَ" و"تعمدتُ الإعراضَ" و"تحريتُ الحقيقةَ"؛ فما قيس من كلام العرب فهو من كلامهم. إذن قل: تأكَّد عندي الأمرُ، وتأكَّد عندنا الخبرُ، ولا تقل: تأكدتُ من الأمرِ، ولا تأكدتُ من الخبر، ولا تأكدتُ من المبلغ.
ذهب إليه قاصداً أم ذهب إليه مباشرة، أيهما صحيح؟
قل: قصد إليه قصداً، وذهب إليه قاصداً، وذهب إليه بلا تلبُّث ولا تمكُّث؛ ولا تقل: ذهب إليه مباشرة؛ فاستعمال "المباشرة" بمعنى القصد، هو من أسوأ ترجمات المترجمين الماضين الذين يفتخرون بإتقانهم اللغات الأعجمية كالفرنسية والإنجليزية، ولا يُعنَون باللغة العربية تهاوناً بها وزراية عليها، إذن قل: قصد إليه قصداً وذهب إليه قاصداً، ولا تقل: ذهب إليه مباشرة.
"تخرج في الجامعة" أم "تخرج من الجامعة".. أيهما أصح؟
قل: "تخرَّج في الجامعة" ولا تقل: "تخرج من الجامعة"؛ فالتخرج يعني التعلُم والتدريب، وقد يتخرج فلان في تخصص معين، فنقول: تخرج في الطب، أو تخرج في الهندسة، أي تعلم وتدرب في الطب أو الهندسة، فهو خِرِّيجٌ وخَرِيجٌ ومتخرِّجٌ.
إذن قل: تخرج في ،ولا تقل: تخرج من.
تأكَّد عندي الأمر أم تأكدتُ من الأمر، أيهما صحيح؟