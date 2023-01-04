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لَمَسَ فلانٌ الشيءَ أم لمِسَ فلان الشيء، أيهما صحيح؟

قل ولا تقل

قل: لَمَسَ فلانٌ الشيءَ، يلمِسُهُ ويلمُسُهُ؛ ولا تقل: لمِسَهُ يلمَسُه؛ فلم يُسمع ذلك عن العرب، إذن قل: لَمَسَ فلانٌ الشيءَ، ولا تقل: لمِسَ فلان الشيء.

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لَمَسَ فلانٌ الشيءَ أم لمِسَ فلان الشيء، أيهما صحيح؟

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