لَمَسَ فلانٌ الشيءَ أم لمِسَ فلان الشيء، أيهما صحيح؟
قل: لَمَسَ فلانٌ الشيءَ، يلمِسُهُ ويلمُسُهُ؛ ولا تقل: لمِسَهُ يلمَسُه؛ فلم يُسمع ذلك عن العرب، إذن قل: لَمَسَ فلانٌ الشيءَ، ولا تقل: لمِسَ فلان الشيء.
مديرية المَساحة أم مديرية المِساحة، أيهما صحيح؟
يقال: مَسح الأرض يمسحها مَسحاً، للقليل منها، ومِساحةً، للكثير؛ ولا يقال: مَساحةً، بفتح السين؛ ويقال مديرية المِساحة، لا مديرية المَساحة؛ وكذلك القول في الصناعة والزراعة والنجارة والعِطارة والحِدادة والبِزازة، والبِوابة، مهنة البواب، وأمثالها.
تأكَّد عندي الأمر أم تأكدتُ من الأمر، أيهما صحيح؟
يقال: تأكَّد عندي الأمرُ، وتأكَّد عندنا الخبرُ، فالأمر متأكِّد، والخبر متأكِّد؛ ويقال "تأكدتُ الأمرَ" و"تأكدتُ الخبرَ"، قياساً على قول العرب "تبيّنتُ الأمرَ" و"تحققتُ الخبرَ" و"تعمدتُ الإعراضَ" و"تحريتُ الحقيقةَ"؛ فما قيس من كلام العرب فهو من كلامهم. إذن قل: تأكَّد عندي الأمرُ، وتأكَّد عندنا الخبرُ، ولا تقل: تأكدتُ من الأمرِ، ولا تأكدتُ من الخبر، ولا تأكدتُ من المبلغ.
لَمَسَ فلانٌ الشيءَ أم لمِسَ فلان الشيء، أيهما صحيح؟